Angleterre, premières pour Mason Greenwood et Phil Foden, Harry Maguire bien présent

La Ligue des Champions terminée, c’est au tour de sélections nationales de se remettre en route après des mois d’attente à cause du coronavirus. Deux matches sont au programme pour les nations européennes avec la reprise de la Ligue des Nations, début septembre.

La liste de Gareth Southgate était forcément attendue puisque l’ voulait savoir si le sélectionneur allait convoquer Harry Maguire, empêtré dans une affaire judiciaire en Grèce après une bagarre à Mykonos.

La réponse est oui puisque l’ancien défenseur d’ a maintenu son soutien au capitaine de pour les rencontres contre l' et le .

"Oui, c’est clairement une décision qui n’est pas simple, a avoué le sélectionneur en conférence de presse. C'est une décision que je ne pouvais prendre que sur les informations dont je dispose. J'ai parlé avec Harry et j'ai un aperçu de l'histoire qui est différent de ce qui est rapporté."

"Dans ces cas, je pense que vous ne pouvez prendre des décisions qu'en fonction des faits dont vous êtes au courant. De toute évidence, si les faits changent plus tard, je dois revoir cette décision."

L’affaire Maguire, au centre de l'actualité anglaise depuis des jours, a pratiquement passé sous silence les premières convocations de Mason Greenwood (Manchester United), Phil Foden ( ) ainsi que Kalvin Phillips, alors que ce dernier évoluait en Championship avec Leeds la saison dernière.

Here is your first #ThreeLions squad of the year! 🙌



Gareth Southgate has named a 24-man squad for next month’s #NationsLeague games against Iceland and Denmark.