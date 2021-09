Angleterre : Gareth Southgate pas fermé à un Mondial tous les 2 ans

Le sélectionneur de l'Angleterre n'est pas forcément opposé à l'idée d'un Mondial tous les deux ans, mais dispose d'un avis très nuancé sur le sujet.

Gareth Southgate affirme qu'il n'est pas totalement opposé aux propositions d'Arsène Wenger d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, même s'il pense que certains des plans du Français doivent être retravaillés. L'ancien patron d'Arsenal, aujourd'hui responsable du développement du football mondial à la FIFA, a demandé au manager anglais de soutenir son projet de faire du Mondial un événement plus régulier, alors que sa surprenante proposition est largement critiquée ces derniers jours.

En effet, ce projet a déjà de nombreux opposants, notamment du côté de l'UEFA, mais Gareth Southgate estime qu'il faut discuter de la structure du calendrier international. Les membres de la FIFA ont approuvé le lancement d'une étude de faisabilité sur l'organisation de la Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre, après que la proposition ait été soumise par la Fédération saoudienne de football. Cette étude est en cours, mais Arsène Wenger prépare le terrain auprès des principaux acteurs.

"On pourrait perdre un peu de l'attrait de la CDM"

Gareth Southgate est l'un de ceux qui ont rencontré le Français et il pense que certaines de ses idées ont du mérite. "J'ai rencontré Arsène il y a quelques semaines, donc j'ai une assez bonne idée des propositions", a déclaré le patron des Three Lions. "Il y a beaucoup de volets différents, donc il y a des parties qui pourraient fonctionner, des parties qui doivent être examinées plus en détail et des parties qui ne fonctionneraient probablement pas", a ensuite ajouté le technicien anglais, un petit peu perplexe.





"En tant que traditionaliste, j'ai l'impression que l'on pourrait perdre un peu de l'attrait de la Coupe du monde parce que sa rareté la rend plus importante. Mais je comprends aussi que si vous êtes un joueur qui a une blessure pour la Coupe du monde, vous pourriez n'avoir qu'une seule opportunité tous les huit ans, et c'est vraiment dur".

En plus d'avoir une Coupe du monde tous les deux ans, les propositions d'Arsène Wenger verraient également moins de pauses internationales, avec des campagnes de qualification condensées en octobre et en mars. Selon le Français, cela n'augmenterait pas la charge de travail des joueurs et rendrait au contraire le football international plus passionnant en encourageant des matchs plus significatifs. Une bonne idée selon Gareth Southgate, si tous les paramètres sont pris en ligne de compte.

"L'ensemble du calendrier a généralement besoin d'être mis en ordre. Moins de matches, une meilleure qualité, mais il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être prises en considération et nous ne pouvons pas simplement en ajouter plus pour le moment. Nous ne cessons d'ajouter des compétitions et je suis intrigué de voir ce qui en sortira pour permettre cet espace, car nous ne pouvons pas continuer à [augmenter] la charge de travail des joueurs. Tout le monde doit travailler ensemble sur le calendrier".