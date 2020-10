Angleterre - Gareth Southgate : "Je ne pourrais pas être plus fier d'eux"

Le sélectionneur de l'Angleterre a apprécié le match livré par son équipe face au Danemark (0-1), en infériorité numérique pendant plus d'une heure.

Une défaite, mais des promesses. Voilà ce qui pourrait définir la soirée des Anglais, mercredi soir, défaits par le Danemark (1-0). C'est en tout cas la position du sélectionneur Gareth Southgate, qui a grandement apprécié la performance de son équipe, en infériorité numérique pendant plus d'une heure suite à l'expulsion de Harry Maguire.

"On a montré comment on doit jouer à dix, de façon pragmatique"

"Je leur ai dit que j'étais très fier de leur performance, on a été excellents au début du match quand on était au complet. On a vraiment bien fait circuler la balle et on leur a posé des problèmes sur leur flanc droit. J'étais très satisfait. Mais l'expulsion (de Maguire) a évidemment tout changé, et le penalty juste après", a d'abord estimé le sélectionneur des Three Lions en conférence de presse d'après match. Malgré ce carton rouge, il se félicite du contenu proposé par ses joueurs, pragmatiques.

"Mais à dix, on a montré de la résistance, on a montré comment on doit jouer à dix, de façon pragmatique, en choisissant bien les moments où on presse, en utilisant bien le ballon quand on le pouvait. Et sur des coups de pied arrêtés, on a eu des occasions de marquer et leur gardien a fait un arrêt incroyable pour conserver leur 1-0. Je ne pourrais pas être plus fier d'eux que je ne l'ai été ces dix derniers jours", a ensuite ajouté Gareth Southgate, dont l'équipe sera l'hôte principal de l'Euro 2021.

"Ils s'améliorent, ils apprennent, beaucoup de jeunes joueurs sont arrivés et ont fait du très bon boulot. On sort (de cette trêve) comme un groupe bien plus solide", a enfin expliqué le sélectionneur anglais, qui doit composer avec une nouvelle génération ultra talentueuse, attendue depuis longtemps Outre-Manche.