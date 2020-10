L'Angleterre chute, le Portugal s'amuse, l'Italie et les pays-Bas dos à dos

Festival en Ligue des nations ce mercredi, avec l'Italie qui défiait les Pays-Bas, le Portugal face à la Suède et l'Angleterre face au Danemark.

Les rôles étaient inversés ce soir au Atleti Azzurri d'Italia. L'Italie ,était généreuse dans le jeu, tandis que les pays-Bas étaient réalistes dans une première mi-temps très plaisante. Dès le quart d'heure de jeu, Pellegrini pénétrait dans la surface dverse suite à un service de Barella pour ajuster le portier batave Jasper Cillessen. Mais les Pays-Bas allaient égaliser avant le repos. Ainsi, à la 25e minute, une frappe contrée signée Memphis Depay permettait à Donny van de Beek d'égaliser en force sur la seule opportunité néerlandaise du premier acte. Rien n'allait être inscrit lors du second et l'Italie est contrainte au nul chez elle. Au classement, l'Italie perd sa première place, au profit de la .

Au match aller, le Portugal l'avait emporté 2-0 grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Pour ce match retour, Cr7, infecté par le Covid-19, était absent, mais ses coéquipiers ont su prendre leurs responsabilités. Bernardo Silva a ainsi ouvert le score, tandis que Diogo Jota, a inscrit le but du break dans les dernières minutes du premier acte, avant de s'offrir un doublé à 20 minutes de la fin.3-0, score final, Dejan Kulusevski, absent à l'aller et ui a joué la majeure partie du match, n'a rien pu faire côté sudéois face à une belle équipe portugaise. Invaincu, le Portugal partage toujours la tête du groupe avec la .

Pour sa centième cape, Christian Eriksen a marqué son 34e but en sélection danoise et pas contre n'importe quelle nation, puis qu'il l'a fait en Angleterre. Le milieu de terrain, qui ne connaît pas une épopée rayonnante depuis son arrivée à l' depuis le club anglais de , a ouvert le score sur un penalty généreux à la 36e minute (suite à une faute de Kyle Walker dans sa surface sur Thomas Delaney). Le défenseur anglais Harry Maguire avait lui été expulsé à la demi-heure de jeu suite à un second jaune. Les Trois Lions n'ont jamais pu renverser la tendance et s'inclinent donc à Wembley. Dans la poule 2, les locaux reculent de deux places.