Angleterre : "Bellingham est le futur du football anglais" d'après un de ses coéquipiers

Comme beaucoup d'autres personnes, Declan Rice a été fortement impressionné par Jude Bellingham après avoir joué à ses côtés avec l'Angleterre.

Jude Bellingham est le nouveau phénomène du football anglais. Depuis plus d'un an, le milieu de terrain de 19 ans ne cesse d'impressionner par ses performances sous les couleurs du Borussia Dortmund, à tel point qu'il intéresse les plus grands clubs européens qui seraient prêts à débourser plus de 100 millions d'euros. Auteur de deux buts en autant de matches de Ligue des champions, Jude Bellingham est devenu le leader technique du BVB prenant encore plus d'importance au club depuis le départ d'Erling Haaland.

"Personne n'est aussi fort à son âge"

L'ascension de Jude Bellingham s'est encore décuplée pendant la trêve internationale, puisqu'il a été la vedette de deux performances très décevantes de l'Angleterre. Le niveau de ses performances en l'absence de Kalvin Phillips est tel qu'il semble désormais presque assuré d'être le partenaire de Declan Rice lors du match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'Iran le 21 novembre.

La grande décision de Bellingham : Man Utd, Liverpool, City et Chelsea sont tous prêts à signer l'homme à 100 millions d'euros de Dortmund

Ayant travaillé à ses côtés, le leader du milieu de terrain de West Ham n'a pas tari d'éloges sur Bellingham. Il a déclaré au Mirror : "Je ne pense pas avoir vu quelqu'un d'aussi bon que lui à 19 ans. Je regarde beaucoup de jeunes de 19 ans, que ce soit dans un club, dans le monde ou dans le pays. Il n'est pas facile de réunir toutes les qualités requises... et j'ai l'impression qu'il les possède".

"Nous avons une bonne connexion"

"Chaque fois que je joue avec Jude, nous créons cette connexion et je lui dis : "Tu vas faire tes percées et tes attaques et je vais rester ici et défendre pour toi". Nous avons donc une bonne connexion, c'est génial de jouer avec lui. J'espère qu'il continuera à s'épanouir. Il est l'avenir du football anglais pour les 15 prochaines années", a ajouté Declan Rice.

"Erling Haaland est devenu un fardeau", le Borussia Dortmund n'en pouvait plus du Norvégien

Une paire de milieux de terrain composée de Jude Bellingham et Declan Rice est très intéressante pour l'Angleterre, en vue de la prochaine Coupe du monde au Qatar en novembre prochain, mais aussi du futur. A 23 et 19 ans respectivement, ils ont la possibilité de tenir leur place au milieu du terrain au niveau international pendant plus de dix ans.

Comme Kalvin Phillips ne jouera pas la plupart des matches de Manchester City d'ici la Coupe du monde, c'est au milieu de terrain de Dortmund de s'assurer qu'il conserve un tel état de forme pour avoir une place dans le onze de départ. En supposant qu'il évite toute blessure, il est difficile d'imaginer l'Angleterre débuter au Qatar sans Bellingham dans l'entrejeu.