Angelo Stiller au Real Madrid, c'est terminé

Le Real Madrid se sépare de Luka Modric cet été, mais la suite reste incertaine.

Les Merengues sont à la recherche d'un milieu de terrain capable de contrôler le jeu et de donner le ton, après le départ de Modric et les départs à la retraite de Toni Kroos ces deux dernières saisons. Aucun remplaçant n'a été recruté.

Il est vrai que le Real Madrid a investi massivement pour Jude Bellingham, et les recrutements d'Aurélien Tchouamemi et d'Eduardo Camavinga étaient censés succéder à Casemiro, Modric et Kroos. Pourtant, le duo français n'a pas démontré sa capacité à tenir le rôle de Kroos, et Bellingham excelle dans le dernier tiers du terrain.

Carlo Ancelotti est parti, Xabi Alonso est arrivé, tout comme Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Le problème n'a pas suivi l'Italien. Malgré l'expertise d'Alonso dans la surface et les prouesses balle au pied des deux défenseurs, il est évident qu'il leur manque un milieu de terrain possédant les qualités de Kroos.

L'article continue ci-dessous

Les Merengues étaient intéressés par Martin Zubimendi, explique Diario AS, mais Arsenal les a devancés pour sa signature. Alonso l'a également sollicité, mais n'a pas pu intervenir dans son transfert à Londres. Des rumeurs circulaient concernant le milieu de terrain de Stuttgart, Angelo Stiller, que l'international allemand souhaitait ardemment rejoindre. Cependant, le même média affirme désormais que, bien qu'une offre pour Stiller ait été envisagée, le club a finalement renoncé à cette offre.

Le Real Madrid a également été évoqué pour des joueurs comme Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister et Rodri Hernandez ces derniers mois. Cependant, le club hésite à investir massivement pour ce poste cet été, ce qui constitue un obstacle. Compte tenu de l'importance du poste et de la rareté des joueurs capables de le faire au plus haut niveau, la tâche semble ardue pour son service recrutement.