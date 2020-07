Anelka revient sur son départ du PSG en 2002

L'attaquant parisien avait décidé de quitter son club formateur en raison de désaccords avec son entraîneur à l'époque, Luis Fernandez.

Et si Nicolas Anelka était resté au PSG au début des années 2000 ? Parti à pendant six mois en prêt en janvier 2002, l'attaquant des Bleus avait ensuite définitivement rejoint pour ne plus jamais mettre les pieds en .

Un épisode sur lequel est revenu l'intéressé pour le Liverpool Echo, mettant en avant des désaccords avec Luis Fernandez, alors entraîneur des Rouge et Bleu. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir connu telle situation, puisque Ronaldinho avait passé deux mois sur le banc sous les ordres du même Fernandez quelques mois plus tard. "A cette époque je jouais au PSG mais je n’avais pas de bonnes relations avec le coach", a expliqué le buteur.

"Quand Gérard Houllier a appelé mon agent en disant qu’il me voulait à Liverpool, j’ai immédiatement dit oui. Liverpool était l’un des meilleurs clubs au monde et je souhaitais retourner en où le football et le mode de vie me conviennent plus."

Le 5 août, Netflix dévoilera un documentaire consacré à la carrière de Nicolas Anelka, ce dernier ayant déjà promis son lot de révélations.