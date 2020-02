Andrea Pirlo va bientôt entamer sa carrière de coach

Andrea Pirlo a fait savoir à la presse italienne qu’il comptait bien entamer sa carrière de coach.

Presque trois ans après avoir mis fin à sa carrière de joueur, la légende italienne Andrea Pirlo s’est enfin décidée à passer de l’autre côté du terrain et embraser un parcours d’entraineur. C’est ce qu’il a confié à La Gazzetta dello Sport, indiquant qu’il attend la fin de la saison pour relever un premier challenge.

"J'ai une grande envie d'emprunter un chemin nouveau et totalement différent. Je pense que je peux devenir un bon professeur de football, je peux transmettre mes idées. J'ai ma personnalité, je me suis toujours fait comprendre (auprès des autres)", a-t-il déclaré.

Durant sa longue carrière, Pirlo a joué sous les ordres de très nombreux coaches, aussi prestigieux les uns que les autres. Et celui qui l’a plus marqué c’est Antonio Conte, qui l’a dirigé durant son séjour à la . « C’est grâce à lui que j'ai commencé à penser à devenir coach, a-t-il avoué. C'est le meilleur que j'ai eu, il nous montrait 40-50 minutes de vidéo tous les jours. Je me suis dit que je pouvais et je voulais le faire moi aussi ».

Plus d'équipes

A noter que depuis qu’il a raccroché les crampons, Pirlo a surtout œuvré comme consultant pour la chaine italienne Sky Sport. Il a aussi participé à de nombreux matches d’exhibition, ou évènements commerciaux pour ses différents sponsors.