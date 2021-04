Ander Herrera : "Neymar et Mbappé veulent rester au PSG"

Le milieu de terrain espagnol pense que le Brésilien va bientôt prolonger son contrat au PSG et que l'international français va lui emboîter le pas.

Si le Paris Saint-Germain a une fin de saison excitante a disputer sur le terrain avec un sprint final en Ligue 1 plus disputé que jamais et une demi-finale de Ligue des champions à venir ce mercredi soir contre Manchester City, c'est également le cas en coulisses. En effet, les dossiers des prolongations de Kylian Mbappé et de Neymar fascinent et obsèdent, puisque les deux joueurs du PSG seront en fin de contrat à l'été 2022. Tout le monde s'accorde à dire que la prolongation du Brésilien n'a plus qu'à être officialisé, en revanche, pour Kylian Mbappé c'est plus compliqué puisque le Français affirme ne pas avoir fait son choix encore.

Dans une interview accordée à Marca, Ander Herrera a donné son point de vue à ce sujet et pense que les deux stars du PSG vont prolonger leur contrat : "Je veux me concentrer sur le fait de profiter de chaque journée et de réaliser des choses importantes ensemble. Et bien sûr, je veux qu'ils continuent avec nous. Le PSG a créé une structure autour d'eux pour réaliser toutes ses ambitions footballistiques. Je crois sincèrement qu'ils sont heureux, convaincus de ce projet et qu'ils veulent rester".

L'Espagnol a été agréablement surpris par l'ambiance au sein du club de la capitale, loin des rumeurs qu'il avait pu lire dans la presse : "Le PSG c'est comme je m'y attendais ? J’ai été surpris en bien. Avant d'arriver, vous vous renseignez sur votre nouveau club. Chaque jour, je lisais des mauvaises nouvelles. Que les Brésiliens avaient des problèmes avec les Français, que le staff technique avait des problèmes avec je ne sais qui, que Mbappé ne s'entendait pas avec Neymar... J'arrive ici et je trouve une équipe qui se réunit chaque semaine pour manger, je découvre que les entraînements sont très bons et que l'un des meilleurs amis de Neymar dans le vestiaire était Mbappé. Je me suis alors interrogé sur ce que j'avais lu ou si j’étais arrivé dans un endroit différent."

"Nous avons éliminé un Bayern qui était encore meilleur qu'en finale l'année dernière"

L'article continue ci-dessous

Ander Herrera espère entrer un peu plus dans l'histoire du PSG cette saison : "L'année dernière, nous sommes déjà entrés dans l'histoire. Nous avons remporté toutes les compétitions françaises, ce qui n'avait jamais été réalisé, et nous étions finalistes en Europe. Ce qui me semble injuste, c'est qu'au début de chaque saison, le PSG est la seule équipe au monde à avoir l'obligation de remporter la Ligue des champions. Nous ne devons pas assumer une responsabilité que les autres équipes n’ont pas".

L'Espagnol a été impressionné par le quart de finale face au Bayern Munich : "C'était peut-être les 180 meilleures minutes dont je me souvienne. On pouvait voir la tension, la concentration, la qualité ... C'était une double confrontation à élimination directe brutale. J'ai le sentiment que nous avons éliminé un Bayern Munich qui était encore meilleur que celui de la finale de Lisbonne. Il n'était pas aussi bien qu'il l'a été lors de ces deux matchs. Mais nous avons donné la note. Cette confrontation était une ode au football".

Enfin, Ander Herrera a évoqué le choc contre Manchester City et sait à quoi s'attendre : "C'est une équipe qui vous soumet avec le ballon et qui joue avec beaucoup de monde devant elle; Les positions de Foden et De Bruyne ne sont pas figées; Gundogan vient plus derrière les lignes, bien que dans certains matches ils aient été obligés d'encaisser un but plus que d'habitude; ils contrôlent le ballon; ils attaquent avec six joueurs dans chaque action ... La clé sera de bien fermer les espaces à l'intérieur quand on n'a pas le ballon et de ne pas perdre patience. Nous savons qu'il y aura des moments où nous devrons êtes unis et aller au combat".