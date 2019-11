Ander Herrera compare le PSG et Manchester United

Le milieu espagnol s'est livré au petit jeu des comparaisons dans un entretien accordé à So Foot.

Arrivé l'été dernier avec la volonté d'intégrer la rotation de Thomas Tuchel, Ander Herrera ne fait aucune fausse note de communication.

Le milieu espagnol s'est longuement confié dans un entretien accordé au magazine So Foot. Il y dresse une comparaison entre le et .

"Depuis que je suis ici, ce que je vois, c'est que je suis dans un club qui pense uniquement et exclusivement au football. Et je le dis sincèrement, hein, parce que parfois, vu de l'extérieur, le PSG peut avoir un côté glamour qui peut en irriter certains", a-t-il expliqué. "A Manchester, il y avait des fois où j'avais l'impression que le football n'était pas considéré comme la chose la plus importante… Je ne veux pas comparer, tout ce que je sais, c'est qu'ici, j'ai l'impression de respirer du foot de tous les côtés. Et j'aime ça".

L'ancien joueur de l' a aussi évoqué sa polyvalence, qui lui permet d'occuper tous les postes au milieu, et même sur les flancs en défense. "Ma qualité, c'est ça, penser toujours au bien du collectif plutôt qu'au mien. Si je ne pensais qu'à ma pomme, j'aurais fait du tennis. C'est logique, sur le terrain, tu ne peux pas avoir que des joueurs comme moi ou que des stars internationales. La qualité d'une équipe résulte du mélange des deux".

"Moi, je considère que je dois travailler et courir pour que Neymar et Mbappé, Cavani, Icardi, Di Maria et Sarabia mettent des buts. Je n'ai pas de problèmes avec ça. Il ne peut pas y avoir onze Herrera, onze Gueye, ni onze cracks dans une équipe. C'est impossible, et puis surtout, ça ne marcherait pas".