Laurent Blanc : "Je n'arrête rien du tout"

Quatre ans et demi après son départ du PSG, Laurent Blanc espère toujours retrouver un banc de touche.

Laurent Blanc n'a pas renoncé à retrouver un banc de touche. Libre depuis quatre ans et demi et son départ du , l'ancien défenseur central français est toujours à la recherche d'un nouveau projet. Proche de l'automne dernier, Laurent Blanc attend toujours de trouver la bonne opportunité et ce même s'il a jeté un léger froid ce dimanche midi sur le plateau de Telefoot, émission dans laquelle il était invité, évoquant un retour sur les terrains mais pas forcément avec des professionnels.

"Je souhaite toujours entraîner un club ou une sélection. Mais plus le temps passe, et moins j'y crois",a ainsi indiqué le tacticien au micro de l'émission dominicale. Laurent Blanc a aussi dévoilé des pistes pour son retour. Des pistes qui peuvent surprendre, car elle s'éloignent des sentiers professionnels. "Je reviendrais sûrement, mais ça ne sera certainement pas avec des adultes, mais plutôt avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur".

Pourquoi ce revirement ? Le Cévénol affirme qu'il n'apprécie pas les mutations que subit actuellement le foot professionnel : "Le football est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément. Aujourd'hui, on demande aux entraîneurs de faire prendre de la valeur financière à des joueurs".

Laurent Blanc, réaliste

Forcément, les déclarations de Laurent Blanc ont fait beaucoup parlé et certains y ont compris une forme d'annonce faisant état de sa volonté d'arrêter d'entraîner au plus haut niveau. Contacté par L'Equipe, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et des Girondins de en a profité pour clarifier les choses, indiquant qu'il n'a pas renoncé à trouver un banc de touche professionnel dans les prochains mois.

"Je souhaite toujours entraîner mais plus le temps passe et moins j'y crois. Je suis réaliste, honnête avec moi-même et avec les autres. Mais je n'ai pas fait de croix sur le terrain. Je n'arrête rien du tout ! Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien. Après, je ne suis pas un doux rêveur non plus. J'ai passé l'âge, je vois les choses, comment ça bouge et comment évolue aussi le monde du football", a précisé Laurent Blanc.

En attendant de savoir si Laurent Blanc, qui compte sur Franck Passi en tant qu'adjoint, peut rebondir quelque part, ce dernier va devoir prendre son mal en patience et continuer de guetter les opportunités qui se présentent à lui, en essayant de les saisir cette fois-ci.