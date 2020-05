Mourinho raconte son transfert au Real Madrid

José Mourinho a révélé qu'il avait décidé de rejoindre le Real depuis l'Inter après le triomphe en demi-finale de C1 contre le Barça.

Le coach portugais a été nommé à Santiago Bernabeu après avoir mené les Nerazzurri au triomphe en .

"J'ai pris la décision après le deuxième match de la demi-finale contre Barcelone, car je savais que nous allions gagner la Ligue des champions", a déclaré Mourinho à la Gazzetta dello Sport.

Le Special One est parti avec la bénédiction du président de l'Inter de l'époque. "Moratti m'a dit : 'Après ça, tu as le droit de partir'.

"Si j'étais revenu à Milan après la finale de Santiago Bernabéu, avec les fans scandant mon nom, je n'aurais peut-être pas quitté l'Inter. Je n'avais pas encore signé avec Madrid. Ceux qui disent qu'un dirigeant de Madrid est venu à notre hôtel à Madrid avant la finale (gagné contre le Bayern) mentent."

"Je voulais aller à Madrid. Ils me voulaient depuis l'année précédente, je l'ai proposé à Moratti, mais il m'a convaincu de rester. Et je l'avais déjà dit non à Madrid quand j'étais à . Vous ne pouvez pas dire non trois fois à Madrid.", a-til ajouté.