Ancelotti, un sale coup pour finir

Après une saison de débats, il semble que Carlo Ancelotti va enfin faire ce que beaucoup attendaient de lui l'été dernier

L'attaquant brésilien Rodrygo Goes devrait se remettre de la blessure qui l'a écarté du onze de départ contre le Celta Vigo, mais aux dernières nouvelles de la capitale espagnole, il ne sera pas titulaire.

Le Real Madrid sait que seule une victoire à Montjuic lors du dernier Clasico de la saison lui permettra dimanche de conserver ses espoirs de titre, avec quatre points d'avance sur les deux avant les quatre derniers matchs, dont celui contre Barcelone. Ancelotti sait que pour espérer conserver son poste, il doit remporter la Liga.

La jeune star turque, venant du côté droit et se positionnant dans l'axe, a été un obstacle majeur pour la défense du Celta. Ses passes incisives ont été une menace constante, et sa créativité a offert au Real Madrid une menace offensive considérable, offrant une passe décisive à Kylian Mbappé en première période. Sans parler de son ouverture du score brillante, qui a déjoué un défenseur et envoyé le ballon dans la lucarne.

Un sale coup pour Rodrygo ?

Selon Marca, cette performance lui permettra d'être titulaire contre Barcelone. « Oui, Arda a une chance d'être titulaire dimanche prochain contre le Barça », a déclaré Ancelotti aux médias après le match. Ils disent qu'il sent que son heure est venue et qu'il est très motivé pour s'imposer.

Le Brésilien a manqué la victoire 3-2 contre le Celta au Santiago Bernabéu, mais Ancelotti a ensuite assuré qu'il « se rétablirait ». L'Italien a ensuite déclaré : « L'équipe pour Barcelone est claire. Nous avons une semaine pour nous reposer et bien nous préparer. » Beaucoup pensent que Rodrygo sera le sacrifice pour s'adapter à Guler, meilleur joueur en finale de la Coupe du Roi et en bien meilleure forme.

Alors qu'il y a un mois à peine, on pensait que Guler allait quitter le terrain cet été pour gagner du temps de jeu la saison prochaine, son arrivée pourrait consolider sa place dans l'équipe, avec un nouvel entraîneur attendu. D’un autre côté, la cote de Rodrygo dans la capitale espagnole a chuté, et on dit qu’il envisage de quitter le Real Madrid – si Guler débute devant lui, cela pourrait le rapprocher de la sortie.