Ancelotti tranche sur le mercato du Real Madrid

Avec sa retenue habituelle, Carlo Ancelotti s'est adressé aux médias après la défaite 0-1 de samedi contre Barcelone lors du Clásico de Las Vegas.

Il a assuré que David Alaba resterait dans son rôle de défenseur central pour la nouvelle saison ("Je ne veux pas changer le duo de l'année dernière"), il n'a pas tari d'éloges sur Benzema, le grand absent de la soirée, et a mis fin aux rumeurs concernant d'autres arrivées pendant la fenêtre de transfert actuelle, affirmant que l'équipe qu'il a maintenant est meilleure que celle de l'année dernière.

Que pensez-vous du fait que Rüdiger joue arrière gauche ?

"Je l'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas fou, et il est très intelligent. À cette position, il peut jouer, ainsi que changer avec Alaba pendant le match. Ils n'ont pas fait ça aujourd'hui, parce que ça a bien marché".

Où Alaba jouera-t-il ?

"Sur le côté gauche... seulement quand il y a un besoin ; je ne veux pas changer la paire de défenseurs centraux de l'année dernière".

Que pensez-vous du fait que Hazard joue en tant que faux neuf ?

"Il peut jouer dans plusieurs positions, nous l'avons vu l'année dernière. Il a la qualité pour être un faux neuf, mais il doit s'y habituer".

Quels sont vos projets avec Asensio et Ceballos ?

"Ils ne m'inquiètent pas, bien sûr, mais la concurrence a augmenté. Ils ont été bons."

Le mieux serait-il qu'ils partent ?

"Demandez au club".

Voulez-vous qu'on vous propose un renouvellement ?

"Demandez au club".

Avez-vous besoin d'un attaquant supplémentaire ?

"L'effectif est fermé et est meilleur que celui de l'année dernière. Nous avons recruté deux nouveaux joueurs, qui vont apporter beaucoup. Nous avons 27 joueurs - c'est beaucoup, et les entraîner n'est pas facile, mais ceux que j'ai sont intelligents et comprennent la difficulté que j'ai"

