Ancelotti sur Vinicius Jr : "Il a pleuré pendant des heures"

Carlo Ancelotti, l’entraineur du Real Madrid, a raconté la réaction de son attaquant brésilien à sa non-nomination pour le trophée The Best.

Jeudi dernier, la FIFA a dévoilé la liste des nommés pour le trophée The Best. Beaucoup de grands noms y figurent, mais il y a aussi quelques absences notables. Cristiano Ronaldo n’a pas été cité, de même que l’ailier brésilien Vinicius Jr.

Ancelotti donne des nouvelles de Vinicius Jr

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a été interrogé sur son joueur ce samedi en conférence de presse. Il lui a été demandé s’il le trouvait affecté par la nouvelle. Ce à quoi il a donné une réponse typiquement Ancelotti.

"Vinicius pleurait dans le vestiaire. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a répondu : "Ils ne m'ont pas mis sur cette liste". Il a pleuré pendant trois ou quatre heures et nous n'avons pas réussi à l'arrêter", a plaisanté l'Italien.

Vinicius Jr est actuellement privé de compétition pour cause de blessure. Ancelotti a aussi donné des nouvelles de son état de santé. "La blessure guérit bien, a-t-il assuré. Il a augmenté sa charge de travail et la semaine prochaine, il commencera progressivement à s'entraîner avec l'équipe. Je pense qu'il se rétablira plus vite que les six semaines annoncées".

Dimanche soir, les Madrilènes affronteront la Real Sociedad dans le cadre de la Liga et tenteront de prolonger leur invincibilité en ce début de saison. Ça sera sans Vinicus Jr cependant. L’international auriverde prendra certainement place dans les tribunes.