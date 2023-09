Trophée The Best : Encore un terrible désaveu pour Cristiano Ronaldo

A l’heure de la remise des prix, le génie portugais est de plus en plus oublié en ce moment. Ça a encore été le cas jeudi.

La liste des nommés pour le trophée masculin The Best a été divulguée jeudi. Cristiano Ronaldo n’en fait pas partie. Comme pour le Ballon d’Or France Football, on a jugé qu’il n’était plus légitime pour viser les plus grosses récompenses individuelles.

Ronaldo a donc été snobé alors qu’il a remporté ce titre du meilleur joueur FIFA à deux reprises (2016 et 2017). Son omission n’est cependant pas une grosse surprise, vu qu’il n’a plus figuré sur le podium depuis 2020.

Messi candidat à sa propre succession

Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé figurent, eux, bien parmi les candidats pour le titre de meilleur joueur masculin de la FIFA en 2023.

Messi, sept fois Ballon d'Or, est l'actuel détenteur de la plus prestigieuse récompense individuelle décernée par l'instance dirigeante du football mondial. Il est de retour pour défendre sa couronne après avoir aidé l'Argentine à remporter la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Mbappé, seul Français nommé

Haaland est un autre grand prétendant à la récompense suprême après avoir contribué, par ses 52 buts, au triplé historique de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions de Manchester City en 2022-23. La star du Paris Saint-Germain, Mbappé, auteur d’un triplé pour les Bleus lors de la finale de la Coupe du monde, fait aussi partie des prétendants. Il est d’ailleurs le seul français nommé.

L'international anglais Rice a été le capitaine de West Ham qui a remporté l'Europa Conference League la saison dernière. Il a droit à sa nomination et cela doit faire certainement plaisir à son nouveau club d’Arsenal.

Kevin De Bruyne, Julian Alvarez et Bernardo Silva rejoignent leur coéquipier Haaland sur la liste des candidats. Rodri, après son but victorieux en finale de la Ligue des champions 2023, figure également sur la liste aux côtés d'Ilkay Gundogan, son ancien coéquipier à l'Etihad Stadium, qui a mené City à ses victoires mémorables avant de partir pour Barcelone.