Ancelotti réagit à la première recrue du Real Madrid

FC Séville vs Real Madrid

Le Real Madrid dispute son avant-dernier match de la saison 2024-25 contre Séville, mais le club n'y accorde que peu d'importance

L'été est la priorité absolue, et cette priorité a été renforcée samedi par la confirmation du recrutement de Dean Huijsen.

Carlo Ancelotti réagit à l'arrivée de Dean Huijsen au Real Madrid

Selon Diario AS, Carlo Ancelotti a réagi à l'annonce du recrutement de Huijsen, qu'il n'entraînera pas la saison prochaine, son départ étant déjà acté.

« C'est un excellent joueur, jeune, qui a beaucoup de potentiel et une belle projection. Ce recrutement est excellent. Tous les joueurs recrutés par le Real Madrid me passionnent, car le Real Madrid veut toujours être à son meilleur niveau. L'année dernière, c'était impensable (de recruter un défenseur central) en raison des retours d'Alaba, Militao et Carvajal. Mais les blessures nous ont fait mal. »

L'article continue ci-dessous

Le sujet de Huijsen a amené Ancelotti à se demander s'il avait été suffisamment soutenu par la direction du Real Madrid pendant son mandat.

« Ils m'ont écouté. Depuis que je suis ici, ils ont recruté Camavinga, Rüdiger, Tchouameni, Bellingham, Mbappé… »

Ancelotti lance un avertissement au FC Barcelone après son titre de champion d'Espagne

Le Real Madrid n'a plus rien à jouer face à Séville, car il a déjà été détrôné du titre de champion d'Espagne. Barcelone a remporté le titre en début de semaine grâce à sa victoire sur l'Espanyol, et Ancelotti a adressé un message de félicitations aux Catalans, mais aussi un avertissement.

« C'est le football, parfois, on ne peut pas tirer le meilleur de chaque match. Barcelone a très bien joué, il faut les féliciter, car ils ont été plus réguliers en Liga et ont joué un très beau football. Ils méritaient de remporter ce championnat. L'année prochaine, ce sera une autre histoire. »