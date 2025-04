Ancelotti pourrait rester ! le virage à 180 degrés

Getafe vs Real Madrid

La pression sur Carlo Ancelotti a continué de s'accentuer ces dernières semaines, suite à une série de mauvais résultats pour le Real Madrid.

Ces récents revers ont fait perdre sept points au Real au profit de son rival du FC Barcelone dans la course au au titre de la Liga, et le club a également été éliminé de la Ligue des champions en début de semaine, après une défaite 5-1 (score cumulé) contre Arsenal.

Cela a donné lieu à de nombreuses rumeurs suggérant qu'Ancelotti serait sur le point de perdre son poste. Non seulement le Real Madrid pourrait le limoger, mais il semblerait aussi qu'il soit prêt à partir selon ses propres conditions.

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pourrait finalement rester

Alors que toutes ces rumeurs sont publiées au grand jour, la réalité au sein du Real Madrid est beaucoup plus sereine. Selon Marca, Florentino Perez et le conseil d'administration n'ont pas encore pris de décision concernant Ancelotti, leur priorité étant la victoire de l'équipe en Liga et en Coupe du Roi.

Pas de décision pour le moment

Ancelotti et Perez se sont rencontrés mercredi après la défaite en quart de finale retour contre Arsenal, mais aucune discussion n'a eu lieu concernant l'avenir de l'Italien. Ils ne voient pas le moment d'en parler, et ce ne sera qu'à la fin de la saison.

Ancelotti a clairement indiqué cette semaine que ce n'était pas le moment de discuter de son avenir, et Perez est du même avis. Il est possible qu'il quitte le Real Madrid, mais personne n'a encore pris cette décision.

Le Real Madrid doit retrouver la forme au plus vite s'il veut terminer la saison en beauté.