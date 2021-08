Ancelotti : "Mbappé ? Je n'aime pas parler de ceux qui ne sont pas là"

A la veille du premier match de la saison du Real Madrid face à Alavès, Carlo Ancelotti a fait le point sur l'actualité du club merengue.

Après un été de quasi-silence, Carlo Ancelotti s'est adressé aux médias avant la rencontre contre Alavès (samedi, 22h00, Movistar LaLiga), qui ouvre la saison des Merengue. L'entraîneur a livré ses impressions sur le duel et a commenté la situation actuelle de son équipe, très concentrée sur le départ d'Odegaard à Arsenal et l'arrivée difficile de Mbappé en provenance du PSG. Il a également révélé que Marcelo était blessé.

Ses sentiments : "Nous avons bien commencé, avec une bonne attitude. Nous avons travaillé dur, les joueurs se sont engagés, ils ont bien travaillé. Nous sommes prêts à commencer cette compétition, qui est très importante pour nous. Comme toujours, toutes les compétitions sont importantes pour Madrid. L'objectif est de faire tout ce que nous pouvons pour gagner."

Odegaard, non enregistré : "Le fait de ne pas être enregistré n'est pas une question technique, mais une question de timing car nous ne pouvons pas tout enregistrer. Demain, ça peut changer. La liste définitive est donnée le 2 septembre. Odegaard a bien travaillé, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain, parce qu'il y a huit joueurs très importants et il n'y a rien d'autre. Ni lui, ni Ceballos, ni Vallejo ne sont écartés définitivement. J'ai choisi Bale et Jovic."

Hazard : "Il est bien arrivé, il fait du travail individuel. Il est là depuis dix jours, il est prêt à jouer. Il est clair qu'il est très important pour nous. Je suis convaincu qu'il va revenir à son meilleur niveau."

La façon dont Tebas s'est exprimé contre Madrid : "J'ai été un peu surpris parce que le Real Madrid est le Real Madrid. Je pense que ce sera une ligue compétitive, avec des équipes très fortes. Nous devons nous battre, comme toujours. La Liga a toujours été très compétitive, avec de nombreuses équipes. C'est un championnat que j'aime, avec des équipes qui veulent jouer au football. Le remporter serait très, très important pour nous."

La signature de Mbappé : "Je n'aime pas parler de ceux qui ne sont pas là, j'aime parler de ceux qui sont là. Je dois dire que j'aime beaucoup cette équipe, avec un mélange de vétérans et de jeunes. J'ai vu de jeunes joueurs très intéressants, Miguel Gutiérrez, Blanco, Marvin, Arribas, Chust....... Ensuite, il y a les vétérans habituels. Modric est arrivé avec un enthousiasme extraordinaire, Casemiro s'est beaucoup amélioré par rapport à l'époque où j'étais ici. Kroos a un petit problème à résoudre... Parler de ceux qui ne sont pas là ne me semble pas correct, car j'aime ce que j'ai ici, non seulement en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que passionné de football. C'est un plaisir de les regarder à l'entraînement."

L'article continue ci-dessous

Bale : "C'est un grand joueur, tout le monde le sait. Peut-être qu'il ne va pas bien ces derniers temps. La première évaluation que je fais est très bonne, ensuite il y a un juge, qui est le terrain, pas l'entraîneur. S'il se débrouille bien, il jouera ; sinon, quelqu'un d'autre jouera. La concurrence est pour tout le monde, pas seulement pour certains. La concurrence est une bonne chose, elle vous donne plus de motivation. Je n'ai rien à lui dire en ce premier mois parce qu'il a bien travaillé, on verra ce que le terrain dira plus tard."

Le départ de Messi de Barcelone : "J'ai été un peu surpris, oui, parce que depuis son jeune âge, il était le porte-drapeau de Barcelone. J'ai beaucoup de respect pour le FC Barcelone et la décision de Messi."

Barcelone sans Messi : "Nous devons les affronter et Barcelone est Barcelone, l'une des meilleures équipes du monde avec ou sans lui. Pour nous, cela ne change pas."