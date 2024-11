Ancelotti, la grande annonce

Ces dernières semaines, les spéculations ont été nombreuses sur les transferts du Real Madrid en 2025.

Les Merengues n’ont pas signé de nouveau joueur pendant la période hivernale depuis six ans, mais en raison de la crise actuelle des blessures, cette séquence semble susceptible d’être interrompue.

Pour l’instant, on ne sait pas encore si les affaires se concluront en janvier, et au sein du Real Madrid, la décision n’a de toute façon pas été prise dans un sens ou dans l’autre – c’est ce qu’a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti, qui s’est exprimé sur la question lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le déplacement de dimanche à Leganes (via Diario AS).

« Nous attendrons le match contre Séville pour analyser le marché. »

Ce match contre Séville est le dernier du Real Madrid avant la trêve hivernale, et aussi avant la réouverture du marché des transferts. D’ici là, Ancelotti a un effectif très réduit parmi lequel choisir en raison de la crise des blessures, même s’il devrait bientôt accueillir des joueurs comme David Alaba et Aurelien Tchouameni.