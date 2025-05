Ancelotti change d'avis, l'incroyable revirement

FC Séville vs Real Madrid

Le Real Madrid a conservé ses maigres espoirs de titre en Liga grâce à sa victoire 2-1 contre Majorque au Santiago Bernabéu mercredi.

Menés au score pendant la majeure partie du match, les Merengues ont finalement obtenu la victoire grâce à deux buts en deuxième période.

Selon Diario AS, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est revenu sur la performance contre Majorque, qui l'a impressionné. Il estime que si son équipe avait réalisé d'aussi bonnes performances lors d'autres matchs, elle aurait pu être en meilleure position qu'elle ne l'est actuellement.

« Nous ne baissons pas les bras malgré nos 12 blessés, ce qui est très rare… Le problème a été résolu grâce à une bonne attitude collective. Je n'ai jamais vu une équipe tirer 40 fois au but comme aujourd'hui. Nous avons couvert autant de blessés grâce à un effort extraordinaire. Si nous avions fait cela sur plus de matchs, la saison aurait été meilleure. »

L'article continue ci-dessous

Jacobo Ramon a marqué le but victorieux du Real Madrid contre Majorque (Image via Diario AS)

Cette victoire permet au Real Madrid de revenir à quatre points de Barcelone, qui peut encore remporter la Liga jeudi en s'imposant sur le terrain de l'Espanyol. Mais tant que ce n'est pas mathématiquement possible, Ancelotti ne baisse pas les bras.

« Nous croyons en notre capacité à faire notre travail, à gagner ce qui reste et à voir ce qui se passe. Ils doivent perdre, mais tout peut arriver. Nous sommes toujours dans la course. »

Ancelotti revient sur son passage au Real Madrid avant ses deux derniers matchs à la tête du club

Le match contre Majorque était l'avant-dernier d'Ancelotti à la tête du Real Madrid au Bernabéu. Il a évoqué cette expérience et ses deux mandats à la tête du club.

« Chaque fois que je suis sur le banc au Bernabéu, c'est spécial, comme à chaque fois. Mais je repars avec la tranquillité et la sérénité d'avoir fait ce que j'ai pu, de voir mes équipes tenter de gagner jusqu'à la dernière minute, comme nous le faisons au Real Madrid. »