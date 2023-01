Amrabat aperçu à Barcelone, la toile s'enflamme !

Amrabat, qui joue actuellement pour la Fiorentina, a été la star de la Coupe du Monde avec le Maroc, agissant comme la pierre angulaire de l'équipe qui a stupéfié les fans et les experts en atteignant les demi-finales au Qatar.

Une alternative à Bellingham

Bien que sa cote n'ait jamais été aussi élevée, Amrabat serait une alternative moins chère et probablement plus accessible à Bellingham, qui a maintenant le Real Madrid et Manchester City ainsi que Liverpool en lice pour sa signature.

Mais les Reds ont reçu un coup de marteau potentiel dans la poursuite du milieu de terrain, Amrabat ayant été repéré - sous un déguisement - au Camp Nou lors de la victoire 1-0 du FC Barcelone sur Getafe dimanche.

"Plusieurs supporters ont informé Relevo de la présence du joueur de 26 ans dans la tribune principale", rapportent les précités. "Habillé discrètement et déguisé par une casquette, Amrabat a vécu l'ambiance du Camp Nou de première main.

"Ce média a effectué les consultations appropriées et a reçu la confirmation que, effectivement, le milieu de terrain de la Fiorentina était à Barcelone ce dimanche."

Le Barça n'a pas encore déclaré son intention concernant Amarabat, mais il est connu qu'il est à la recherche d'un milieu défensif central, l'avenir de Sergio Busquets étant incertain, tandis que Frenkie de Jong reste son atout le plus vendable au milieu de ses turbulences financières.

Amrabat est actuellement évalué à 6,5 millions d'euros par l'algorithme interne de FootballTransfers et son contrat au Stadio Artemio Franchi court jusqu'à l'été 2024, mais la Fiorentina est susceptible de demander beaucoup plus au vu de ses performances à la Coupe du monde.

Amrabat a également enregistré une moyenne de six passes progressives par match en Serie A au cours de l'année dernière, ce qui le place dans le 96e percentile de la ligue pour les joueurs à son poste, donc l'attrait pour Liverpool, et même le Barca, est évident.