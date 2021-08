Amine Harit prêt à débarquer à Marseille

A la recherche d'un renfort offensif, l'OM tente de convaincre Schalke 04 de prêter Harit.

A l'image des autres clubs français et européens, l'Olympique de Marseille est entré dans la dernière ligne droite en matière de recrutement. Avec encore 72h au compteur, Pablo Longoria va vivre des prochains jours sportifs afin de boucler le maximum de dossiers que ce soit dans le sens des départs que des arrivées.

Au rayon des renforts, le président de l'OM aurait ciblé un ancien de Ligue 1 d'après L'Equipe. Alors que des discussions avaient commencé avec Adam Ounas du Napoli, Jorge Sampaoli a finalement préféré que Longoria se concentre sur le profil d'Amine Harit.

L'ancien Nantais évolue actuellement à Schalke 04, qui est descendu en deuxième division allemande, et serait séduit à l'idée de rejoindre la Canebière. Auteur de deux buts en 28 matches de Bundesliga la saison dernière, le Marocain a alterné le bon et le moins bon en Allemagne mais garde une jolie cote. Il est d'ailleurs attendu dans le week-end pour passer sa visite médicale et s'engager en prêt.

Obligé d'alléger son effectif ainsi que sa masse salariale, Schalke 04 est d'accord pour se séparer une saison de son meneur de jeu mais reste à savoir si ce prêt sera assorti d'une option d'achat, comme Pablo Longoria a l'habitude de le faire depuis son arrivée à l'OM.