Amiens – PSG : Kimpembe indisponible, Mbappé et Neymar incertains

Thomas Tuchel était en conférence de presse à la veille du retour du PSG en Ligue 1 à Amiens. Kimpembe est blessé, Neymar et Mbappé sont incertains.

Sur le groupe

Kimpembe est toujours blessé à l'adducteur, j'attends de voir avec le médecin car il était à l'hôpital ce matin, son état s’améliore mais ça n’est toujours pas assez bon pour qu’il puisse jouer. Buffon est indisponible également. Rimane et Jesé sont blessés. Mbappé, après son choc avec Johnsson (le gardien de l’En Avant de Guingamp) mercredi soir, n'est pas au top. Quant à Neymar, il était très fatigué hier, on doit attendre aujourd'hui pour savoir comment il se sent.

L'analyse après la défaite en Coupe de la Ligue face à Guingamp

Hier, il y avait un entrainement et tout le monde était un peu triste. C'est normal, après une défaite. Quand tu perds un match, c'est toujours dur. Mais on a fait hier la meilleure chose à mon sens : un entrainement de qualité. On doit continuer comme ça et c'est nécessaire de répéter un tel entrainement aujourd'hui. Il faut montrer notre capacité de réaction et c'est une bonne chose de jouer seulement trois jours après Guingamp, pour oublier la défaite.

Ce n'est pas facile de faire une analyse du match. Les statistiques ne sont pas claires par exemple. Si on s'en tient à ça, on ne pouvait pas perdre le match, mais c'est le football. On va parler de petites choses, notamment de notre mentalité, notre réaction après notre ouverture du score, d'avoir diminué l'intensité et notre vitesse. C'était un peu bizarre parce que nous menions 1-0 au Parc des Princes et tout le monde pensait que c'était fait. Tout le monde doit accepter que le scenario de cette rencontre était bizarre.

On a manqué d'envie, mais très honnêtement, je comprends les joueurs. Ils jouent beaucoup de matches et il n'est pas possible de jouer chaque match avec la même intensité, les mêmes émotions, la même concentration. Je peux sentir qu'il nous a manqué quelque chose. Mais c'est aussi difficile pour nous, car si nous avions gagné le match contre Guingamp 1-0, tout le monde nous l'aurait reproché (de gagner par le plus petit des écarts, ndlr). Mes joueurs ne se satisfont pas de gagner 1-0 mais plutôt 4 ou 5-0. On a joué avec sérieux face à Guingamp mais on a manqué de mentalité après le 1-0. On va parler avec les joueurs mais ils savent ce qui s'est passé. Je ne vais pas faire un grand discours dans les vestiaires à Amiens.

La situation de Rabiot

Ce n'est pas possible de le réintégrer en janvier, parce que beaucoup de choses peuvent arriver. S'il ne part pas, je suis ouvert à tout, mais cela dépendra de beaucoup de choses. Il s'entraine très bien mais la situation entre Rabiot et le club est compliquée et il est nécessaire d'attendre.

Sur Mbappé

Kylian est un attaquant très dangereux dans la surface et aux abords. Avec Edinson Cavani, on a deux bons attaquants. En pointe, il est proche de Neymar et de Marco Verratti. En pointe, c'est le meilleur poste pour Kylian, là où il est proche du but adverse. Il a faim de marquer des buts. Avec Neymar à gauche et Mbappé à droite, il y a trop de distance entre les deux.

La rotation des joueurs

Il est nécessaire de faire tourner pour que tous les joueurs soient prêts, car après notre semaine à Doha (du 13 au 17 janvier) ce sera une phase très chargée. Je dois faire tourner les joueurs pour ne prendre aucun risque. Après, ce n'est pas nécessaire de changer tout le temps, il se peut que l'on joue avec les mêmes joueurs deux ou trois matches d’affilée. Après le Qatar, nous avons 15 matches déjà programmés jusqu’au 17 mars. Tous les joueurs sur le terrain méritent de jouer et qu'on joue contre Guingamp ou Pontivy, on doit jouer à 100%. Ils doivent montrer qu’ils veulent rester dans le groupe. Je dois faire ce qui est nécessaire pour ménager mes joueurs et contrôler l'intensité. Je dois faire 5/6 entrainements à Doha pour les maintenir prêts.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges