Ambassadeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Begovic raconte sa fuite de la Yougoslavie pendant la guerre

Sur le plan sportif, Everton est un club en crise. Le club de Premier League risque d'être relégué de l'élite anglaise pour la première fois depuis 1951.

Asmir Begovic est parfaitement conscient de l'importance de la situation. Cependant, en tant que personne ayant été forcée de fuir la Yougoslavie déchirée par la guerre pendant son enfance, le gardien de 34 ans a également un réel sens de la perspective.

"C'était une période difficile pour ma famille et je pense que plus j'ai grandi, plus je vois les choses différemment, car la première fois que nous étions réfugiés, je n'avais que quatre ans", explique-t-il dans une interview exclusive accordée à GOAL.

"Avec la pandémie et le peu de choses qui se passent, j'ai eu de petits aperçus dans mon cerveau, lorsque quelque chose se présente, et je me souviens des voyages et des bateaux, et du fait d'essayer de rejoindre un environnement plus sûr.

"J'ai aussi de temps en temps des flashbacks de voyage en voiture, pas tant de la période où nous avons dû quitter la Yougoslavie que de celle où nous avons dû quitter l'Allemagne pour le Canada. C'était difficile.

"Nous n'avions pas de stabilité parce que nous avions des visas annuels et il s'avérait impossible de les faire renouveler parce que nos revenus n'étaient pas suffisants.

"Je me souviens beaucoup plus de cela et, évidemment, de l'impact que cela a eu sur ma famille. Ce genre de situation crée un sentiment de malaise, mais aussi de résilience et de gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire une bonne vie.

"Cela vous pousse à toujours faire mieux et me donne un sentiment de peur de ne jamais vouloir revenir en arrière."

"La plus grande chose est le respect pour mes parents"

Begovic, qui est né à Trebinje en Bosnie-Herzégovine, admet volontiers qu'aujourd'hui encore, il a du mal à assimiler exactement ce qu'il a vécu.

Cependant, il y a une chose sur laquelle il est sûr à 100 % : les sacrifices incroyables que ses parents ont faits pour lui offrir la meilleure enfance possible.

"Avec le recul, c'est une combinaison de choses que l'on ressent, mais je pense que la plus grande chose est le respect pour mes parents - c'est énorme.

"En vieillissant, vous avez des responsabilités dans la vie, et vous devenez vous-même un parent. Mais je ne pourrais jamais imaginer avoir à vivre certaines de ces situations maintenant.

"Personne ne s'apitoyait sur notre sort et vous ne pouviez pas vous apitoyer sur vous-même. Mes parents avaient plusieurs emplois et mon père a abandonné le football pour travailler comme chauffeur-livreur.

"Ma mère a travaillé dans des restaurants et comme femme de ménage, puis a étudié pour devenir infirmière tout en apprenant une nouvelle langue.

"Nous nous en sommes sortis ; mes parents ont fait d'énormes sacrifices. Quand on vous met dans cette situation, c'est très simple : soit vous restez, soit vous partez. Nous sommes partis et ils ont tout réglé au fur et à mesure."

En tant que gamin "avec un drôle d'accent allemand" et un faible niveau d'anglais, Begovic a d'abord eu du mal à s'installer au Canada.

"Heureusement, dit-il, j'étais bon en football et cela m'a aidé à m'intégrer. Bien sûr, quand on est plus jeune, on ne réfléchit pas trop à ce genre de choses ; on se débrouille tout simplement."

De Portsmouth à l'équipe nationale

Ayant continué à exceller au football, se faisant un nom en tant que jeune gardien de but prometteur, Begovic finit par retourner en Europe pour rejoindre Portsmouth.

Cependant, en raison de son visa d'étudiant, il ne pouvait pas jouer en compétition.

"Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dû déménager en Belgique le temps de régler les formalités administratives", explique-t-il. "Et c'était dans un club dont je n'avais jamais entendu parler - La Louvière. C'était aussi un club en crise.

"Heureusement, Harry Redknapp est arrivé [comme manager de l'équipe senior de Portsmouth] et a vu quelque chose en moi. À partir de là, vous allez jouer contre de grands clubs de Premier League et contre de grands joueurs, ce qui vous permet d'entrer dans l'équipe nationale.

"Et c'était vraiment bien pour moi d'entrer dans l'équipe nationale bosniaque parce que beaucoup de gars étaient issus de familles de réfugiés comme moi, et peut-être plus allemands ou français à cause de cela.

"Pour moi, c'était comme flirter avec le fait d'être à nouveau bosniaque après m'être installé au Royaume-Uni. Je le dis dans mes académies maintenant : la plus grande caractéristique dont vous avez besoin pour réussir en tant que footballeur est la résilience."

L'histoire de Begovic en est certainement la preuve. Malgré toutes les difficultés que lui et sa famille ont traversées, ce footballeur compte plus de 450 matches professionnels à son actif.

Il est aujourd'hui ambassadeur de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés et il a du mal à voir le coût humain de conflits tels que l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Ce rôle me rappelle des souvenirs difficiles", admet-il. "Personne n'aime voir les gens être déplacés par les guerres. C'est absolument affreux.

"Ces guerres sont juste pour l'ego des gens. Ils se battent pour quelque chose qui n'était pas à eux au départ.

"Rien de bon n'en sortira, ce n'est que de la souffrance et des gens qui perdent des choses ou, pire, des êtres chers.

"J'essaie de faire ce que je peux pour donner de l'argent à l'ONU, une organisation incroyable, ou en sensibilisant les gens et en les aidant à vivre leurs rêves.

"Je dirais aux gens d'avoir l'esprit ouvert. Ces personnes préféreraient continuer à vivre normalement, mais leur vie a été bouleversée.

"Soyez ouverts d'esprit, compatissants et utiles autant que possible. Dans l'ensemble, notre société va bien, mais dans ces moments-là, nous pouvons toujours faire plus."

Malgré son engagement louable dans la lutte contre la crise des réfugiés, Begovic reste également déterminé à faire ce qu'il peut pour aider Everton à éviter la descente.

"J'ai eu la chance de jouer au football pour gagner ma vie et je veux le faire aussi longtemps que possible", dit-il.

"La saison a évidemment été difficile pour de nombreuses raisons. Il s'agit simplement de survivre et de repartir de l'avant la saison prochaine.

"Nous avons un manager et un staff formidables qui ont accompli tout ce que vous pouvez imaginer dans ce sport. Je connaissais certains d'entre eux quand j'étais à Chelsea.

"Ce sont des gens résistants et nous n'abandonnerons pas et ne cesserons pas de nous battre. Nous faisons de notre mieux et nous voulons tirer le meilleur parti d'une situation difficile."

Tout comme Begovic l'a fait toute sa vie.