Alphonso Davies, la déchéance

Alphonso Davies n'a pas été son habituel scintillement cette saison - et ce n'est pas seulement une préoccupation pour le Bayern Munich.

L'arrière gauche canadien est sans doute le meilleur au monde à ce poste, mais il l'a rarement montré cette saison. À l'instar de ses coéquipiers du Bayern, Davies a connu une saison difficile et le match du week-end contre le Borussia Dortmund - la première défaite à domicile du Bayern depuis plus de dix ans - l'a bien montré.

Le résultat a semé la consternation à Munich, Joshua Kimmich se montrant particulièrement critique à l'égard de la rencontre : "Je me demande comment nous pouvons réaliser une telle performance dans un match comme celui-ci. C'est complètement inexplicable pour moi, c'est complètement incompréhensible. En deuxième mi-temps, on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'enjeu." Alors que de nombreux joueurs du Bayern n'ont pas été à la hauteur ce jour-là, Davies a été le joueur le plus critiqué par la légende allemande Lothar Matthäus. L'ancien Ballon d'Or ne croit pas que le joueur de 23 ans soit en difficulté à cause de la guerre des contrats qui l'oppose au Bayern.

L'ombre de lui-même

"Alphonso Davies n'est plus que l'ombre de lui-même", explique Matthäus à BILD, "il n'a pas les idées claires. Les joueurs ont aussi besoin d'être traités avec des gants de temps en temps. Il faut avoir une conversation amicale en dehors du terrain, comme le faisait Uli Hoeneß. Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld ou Udo Lattek l'ont également fait par le passé".

"Les raisons de cette crise sont à chercher dans les derniers mois, et pas seulement dans les conversations et négociations difficiles avec son agent au cours des dernières semaines". Davies est actuellement dans une impasse contractuelle avec son club après que les Bavarois ont lancé un ultimatum, ce qui a suscité une réponse publique très en colère de la part de l'agent Nick Huoseh.

Le Real Madrid s'est certainement léché les babines alors que le fossé entre les géants allemands et le Canadien s'est creusé, mais sa forme devrait également être une préoccupation majeure pour les Blancos. Davies n'est plus le joueur des années passées - d'où la réticence du Bayern à répondre à ses exigences salariales - et le club madrilène devra peut-être réfléchir à deux fois avant de dépenser plus de 50 millions d'euros pour l'acquérir.