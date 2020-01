Allemagne - Thomas Müller aux JO ? La possibilité existe...

Plus appelé en sélection depuis mars 2019, le joueur du Bayern Munich pourrait honorer les couleurs de l'Allemagne lors des prochains JO.

Champion du monde avec l’ en 2014, Thomas Müller est l’un des joueurs emblématique de la Mannschaft et du . Modèle de détermination, le joueur aux 100 sélections en équipe nationale n'a plus été convoqué par Joachim Löw depuis mars 2019, victime de la volonté de ce dernier de rajeunir considérablement le visage de sa sélection en vue d'un qui se devra plus réussi que le Mondial 2018 totalement manqué.

Néanmoins, si un retour en sélection ne semble pas d’actualité, une participation aux Jeux Olympiques semble en revanche possible pour Thomas Müller, comme l'a confié le sélectionneur Joachim Löw dans un entretien accordé à Sport Bild.

Direction les Jeux Olympiques pour Thomas Müller ?

"Avant Noël, j’ai rencontré Stefan Kunt (sélectionneur olympique). Nous avons discuté de plusieurs choses avec les deux grands événements qui arrivent, l’Euro 2020 et les Jeux Olympiques. Il m’a donné quelques noms qui pourraient être une option pour lui. C’est sa décision", a-t-il confié.

"On se rencontrera probablement à la fin de la saison et nous allons nommer notre sélection. Il a encore du temps, toutes les idées qu’il a mentionnées étaient passionnantes. Müller est sur la liste. C’est définitivement une possibilité", a ensuite ajouté Joachim Löw. Pour rappel, le sélectionneur olympique aura la possibilité de faire appel à 3 joueurs de plus de 23 ans dans son groupe de 23 éléments. Une opportunité pour Thomas Müller ?