Allemagne : Neuer n'a pas aimé les revendications de Ter Stegen

Manuel Neuer a réagi aux propos de Marc-André ter Stegen, qui estimait avoir un temps de jeu insuffisant en équipe d'Allemagne.

La rivalité entre Manuel Neuer et Marc-Andre ter Stegen pourrait prendre de plus amples proportions dans les semaines à venir.

Il y a quelques jours, le gardien du a publiquement regretté de devoir se contenter d'un statut de numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens en équipe d' . "J’essaie quand même d’entrer dans le onze, mais ce voyage en sélection fut un coup dur pour moi".

Des propos qui ne sont pas passés inpaerçus auprès de Manuel Neuer, lequel ne s'est pas privé d'exprimer le fond de sa pensée. Neuer n'a pas apprécié cette sortie et l'a fait savoir.

"Je suis un joueur d’équipe et je pense toujours au bien de l’équipe", a-t-il expliqué au micro de Sky. "Je ne sais pas si une telle chose est bonne pour le groupe, surtout en ce qui concerne notre poste. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il le dit. Je suis content de mon jeu et le staff aussi. Je ne peux pas en dire plus. Il y a beaucoup de très bons gardiens en Allemagne. Ce sujet n’est pas juste pour Bernd Leno et Kevin Trapp. Je comprends parfaitement que quiconque ne joue pas soit mécontent, mais l’important est le succès de l’équipe et nous devons nous soutenir mutuellement".

