Algérie - Burundi : Diffusion TV et en clair, streaming et compo probable

Avant de s’envoler pour la Cote d’Ivoire, l’Algérie dispute ce mardi son dernier match amical face au Burundi.

L’Algérie de Belmadi est-elle prête pour la CAN 2023 ? Un élément de réponse interviendra ce samedi à l’issue de la dernière sortie préparatoire des Fennecs pour cette compétition. Au Togo, ces derniers vont se mesurer au Burundi avec comme objectif de peaufiner les derniers réglages en vue du tournoi continental.

L’Algérie en quête de confiance

139e nation au classement FIFA, le Burundi n’est pas un foudre de guerre. Néanmons, elle devrait constituer une opposition plus sérieuse que l’équipe A’ de Togo, défiée vendredi dernier. Les Verts l’avaient emporté 3-0, avec notamment un doublé de Ramy Bensebaini.

L'article continue ci-dessous

Getty

Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, devrait aligner une équipe différente cette fois-ci. L’idée est de donner du temps de jeu à tout le monde, ménager les cadres et aussi mesurer les armes dont il dispose. Cette rencontre a été prise très au sérieux. C’est d’ailleurs pour cette raison que la demande a été faite de disputer ce match à huis clos.

Chaine TV, streaming... Tout savoir sur la diffusion de la CAN 2023

En 2019, juste avant de disputer la CAN en Egypte, les Algériens avaient déjà affronté le Burundi. Et les deux sélections s’étaient quittées pour un score de parité (1-1). Quelques semaines plus tard, Mahrez et consorts sur le toit du continent. Nul doute qu’ils signeraient pour un scénario similaire. Cela dit, une victoire serait quand même de bonne augure avant de s’envoler pour la Cote d’Ivoire.

Horaire et lieu du match

Le 9 janvier, à 14h

A Lomé (Togo)

Burundi - Algérie

La compo probable de l’Algérie face au Burundi

Mandrea ; Tougai, Touba, Ait Nouri, Guitoun ; Zerrouki, Boudaoui, Chaibi ; Amoura, Belaili, Bounedjah.

Sur quelle chaine suivre le match Burundi - Algérie

Le match entre le Burundi et l’Algérie, qui se dispute ce mardi à 14h, ne sera retransmis sur aucune chaine française. La TV algérienne ne dispose pas non plus des droits de diffusion pour cette partie. Il n’y a pas non plus de diffusion streaming prévu pour ce match. La seule façon de regarder la partie serait éventuellement de se rendre sur le Facebook de la Fédération togolaise en cas de Live proposé.