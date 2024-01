Togo - Algérie : Diffusion TV et en clair, streaming et compo probable

L’Algérie entame ce vendredi sa préparation pour la CAN en défiant le Togo sur ses terres.

L’Algérie va tenter de décrocher en ce début d’année 2024 son troisième titre de champion d’Afrique. Mais avant de songer à conquérir le continent, les Fennecs doivent déjà bien préparer l’évènement. Cela passe par une phase de préparation réussie.

L’Algérie veut monter en puissance

Présents au Togo depuis quelques jours, les Algériens vont défier la sélection locale ce vendredi. Une équipe d’Eperviers composée majoritairement de joueurs locaux. Ça ne sera pas le plus redoutable des tests pour Mahrez et cie, mais ça constitue une belle mise en bouche. L’idée est surtout de s’adapter à l’environnement et aux conditions météorologiques de la région.

Chaines TV, streaming... Tout savoir sur la diffusion de la CAN 2023

Après le Togo, l’Algérie va se mesurer au Burundi lors d’un ultime match amical. Djamel Belmadi, le sélectionneur, va donc pouvoir procéder à une large revue d’effectif et tester ses différentes options en vue de la CAN. Ce vendredi, et comme il l'a laissé entendre lors de sa dernière sortie médiatique, il devrait probablement aligner ce qui ressemble à une équipe B.

Le premier match des Verts durant cette compétition est programmé le lundi 15 janvier contre l’Angola. Dans leur groupe, ils défieront ensuite le Burkina Faso et la Mauritanie. Une poule largement à leur portée.

Horaire et lieu du match

Match amical

A Lomé, ce vendredi à 21h heure française

Algérie - Togo

La compo probable de l’Algérie face au Togo

Mandrea ; Guitoun, Bensebaini, Mandi, Larouci ; Boudaoui, Bentaleb, Zerrouki ; Ounas, Bounedjah, Belaili.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Togo ?

La rencontre entre l’Algérie et le Togo ne sera diffusée sur aucune chaine en France. Elle n’est pas non plus diffusée en Algérie. En streaming, il vous sera possible de suivre la partie sur la page facebook de la fédération togolaise de football.