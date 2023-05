Alexandre Lacazette, un oubli qui fait jaser

Alors qu’il réalise une saison exceptionnelle, Alexandre Lacazette a été totalement snobé lors des honneurs de fin de saison. Une vraie injustice.

Nul n’est prophète en son pays ! L’adage correspond bien à ce qu’est en train de vivre Alexandre Lacazette. Alors qu’il signe actuellement la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique, l’avant-centre de l’OL était le grand absent dimanche lors de la cérémonie des trophées UNFP. Que ça soit d’un point de vue physique, ou en terme de nominations et de distinctions.

Lacazette victime de deux omissions incompréhensibles

Kylian Mbappé a été sacré meilleur joueur du championnat pour la quatrième fois de suite. Ce n’est pas illogique et il serait exagéré d’avancer que Lacazette aurait pu lui contester cette distinction, quand bien même il le fait pour le titre du meilleur buteur. Mais, il aurait clairement mérité figurer parmi les nommés. Or, l’organisateur de l’évènement avait jugé qu’il n’avait pas fait une meilleure saison que Lionel Messi, Lois Openda, Seko Fofana et Jonathan David. Un jugement pour le moins discutable.

Ne pas faire partie du Top 5 des meilleurs joueurs du championnat malgré 27 buts inscrits cela ne doit pas être commode. C’est ce que s’est notamment empressé de souligner Johan Micoud, l’ex-international français. Au micro de la Chaine L’Equipe et alors qu’il commentait la cérémonie, il a déclaré : « Je regrette l’absence d’Alexandre Lacazette parmi les nommés pour le trophée du meilleur joueur. Malgré une saison difficile avec l’OL, il se trouve aujourd’hui à un but de Mbappé. Il fait une très belle saison, surtout quand on sait qu’il n’est jamais facile de retourner son ancien club ».

Pas reconnu à sa juste valeur, l’histoire de sa carrière

En effet, le come-back dans son club formateur est rarement couronné de succès et l’ancien Gunner a réussi donc le tour de force de briller avec les Gones malgré un rendement collectif souvent brinquebalant.

Lacazette n’a donc pas été cité pour cette récompense individuelle et c’est bien dommage. On aurait presque pu parler d’un simple oubli si on ne l’avait pas également zappé au moment de composer l’équipe-type de la saison. Le numéro 91 des Gones n’a pas trouvé grâce auprès des votants. Pour l’attaque, ces derniers ont préféré faire place au duo parisien Mbappé – Messi et le Lensois Lois Openda. La triplette en question est méritante mais il n’aurait pas été scandaleux de voir le Lyonnais s’immiscer dans ce onze type. A en juger par les réactions qui ont fleuri sur les réseaux sociaux dimanche soir, c’est ce que pensent aussi la plupart des suiveurs du championnat.

Getty

Quel est donc le délit de Lacazette pour avoir été ignoré de la sorte ? Difficile d’y répondre, mais on peut imaginer que ça soit le même qui pousse Didier Deschamps à le snober à chaque annonce de la liste. Depuis été 2015 et la fameuse sortie amicale en Albanie, qui avait été fatale à plusieurs éléments (Gonalons, Ntep, Kondogbia), le natif de Lyon n’a plus été convoqué en sélection française. Malgré ses 32 ans, il aurait pu espérer changer la donne cette saison mais force est de constater que DD lui a définitivement tourné le dos.

Prétendre que Lacazette ne s’embarrasse plus avec ce sujet ne serait certainement pas très loin de la réalité. L’intéressé apparait aujourd’hui épanoui en club. Et au regard de ses performances ainsi que le langage corporel qu’il a affiché tout au long de la saison, il semblerait qu’il a pris beaucoup de plaisir à retrouver son ancienne équipe et à y briller comme au bon vieux temps. En outre, il fallait faire sa joie, le week-end dernier après le but qu’il a marqué lors du match contre Reims, pour comprendre à quel point il était fier d’être présent le soir de la dernière de Jean-Michel Aulas au Groupama Stadium. Un homme qu’il tient en haute estime.

Lacazette déterminé à doubler Mbappé

Ne comptez donc pas sur Lacazette pour pleurer sur son sort après été négligé lors de la cérémonie annuelle des trophées UNFP. Il a clairement d’autres chats à fouetter à l’heure actuelle. Comme, par exemple, celui d’aller chercher le titre du meilleur buteur du championnat. Un honneur qu’il avait déjà conquis en 2015 juste avant son départ pour Arsenal. S’il y parvient cette année, il égalera Sonny Anderson en tant que seul Lyonnais à avoir eu cette distinction à deux reprises. Ça serait un joli pied de nez à tous ses détracteurs.