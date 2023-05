Mbappé désigné meilleur joueur de la Ligue 1

Pour la quatrième fois de suite, Kylian Mbappé a remporté le titre du meilleur joueur de la saison en Ligue 1.

Au lendemain de sa consécration avec le PSG, Kylian Mbappé a été primé à titre individuel. La star du PSG a remporté le prix du meilleur joueur de la saison, décerné lors de la cérémonie des trophées UNFP.

Une quatrième consécration pour Mbappé

C’est la quatrième fois de suite que l’international français s’adjuge cette distinction après ces consécrations (2019, 2021, 2022 et 2023). Personne n’avait jamais fait aussi bien et seul Zlatan Ibrahimovic avait été primé à trois reprises. C'est le 7e trophée consécutif pour un joueur parisien.

Mbappé a été élu par ses pairs. Et au nombre de suffrages, il devance les autres nommés, en l’occurrence Lois Openda, Seko Fofana (Lens), Lionel Messi (PSG) et Jonathan David (Lille).

Le nouveau triomphe de Mbappé n’est pas galvaudé. Car sa participation au titre parisien a été prépondérante. Cela se vérifie à travers les chiffres. Il a été auteur de 28 buts marqués et 5 passes décisives offertes (en 33 matches joués). S’il résiste à Alexandre Lacazette lors de la dernière journée, il s’adjugera d’ailleurs un nouveau titre du meilleur réalisateur du championnat.

Après avoir reçu son prix, l’ancien monégasque n’a pas manqué d’exprimer sa fierté, remercier ses coéquipiers et aussi formuler une pensée pour Sergio Rico : « C'est un plaisir, mais avant tout j'insiste pour avoir mes plus sincères pensées pour Sergio Rico. Et aussi envers notre directeur sportif. Je veux déjà remercier l'ensemble de ses joueurs, dont les Lensois qui ont fait une superbe saison, Jonathan David et bien sûr Léo. Pour moi, c'est un privilège de jouer avec des joueurs comme ça. J'ai envie de remercier tout le monde au sein du club et les gens de l'ombre. Et ce record c'est un plaisir. J'ai toujours voulu laisser mon nom mais je ne pensais pas gagner autant aussi vite ».

Si Mbappé a été désigné meilleur joueur de la Ligue 1, le titre du meilleur espoir est en revanche revenu au Parisien Nuno Mendes. Le latéral portugais a créé la surprise en devançant les deux Lyonnais Rayan Charki et Bradley Barcola, ainsi que le Montpelliérain Elye Wahi.