Lyon – Reims : Les Gones accrochés (1-1)

Lyon et Reims s’affrontaient samedi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Score final, 1-1.

L’Olympique Lyonnais était aux prises avec le Stade de Reims samedi soir à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Au coude-à-coude au classement, les deux équipes ne sont pas arrivées à se départager.

L’OL sur un faux rythme

L’OL démarrait en force avec des alertes sur le camp rémois. Lacazette s’illustrait déjà sur une frappe qui ne trouvait pas le cadre même s’il était signalé hors-jeu après (7e). Reims répondait juste après avec Nakamura (15e) et Diakité (16e) qui n’arrivaient pas à tromper Anthony Lopes. Les Gones récupéraient ensuite le ballon et insistaient sur le camp champenois sans pour autant avoir de réussite. Illustration avec cette double occasion de Maitland-Niles et Lacazette qui ne trouvait pas le fond des filets (28e). Malgré les fulgurances de Rayan Cherki, l’OL ne marquait pas jusqu’à la pause.

L’OL et Reims se partagent les points

Au retour des vestiaires, c’est Reims qui prenait l’ascendant avec des tentatives dès la reprise. Ito (50e), Munetsi (53e) et Atangana (54e) s’essayaient coup sur coup sans réussite. Mais les Champenois finissaient par trouver la faille dans la foulée grâce à Joseph Okumu, opportuniste après une tête de Yunis Abdlehamid qui touchait le poteau de Lopes (0-1, 55e). Ce but réveillait enfin les Gones qui rétorquaient avec des tentatives de Caqueret (57e) et de Tolisso (59e) mais les deux étaient en manque de réussite.

C’est finalement Ernest Nuamah, servi malicieusement par Said Benrahma, qui permettait à l’OL d’égaliser sur un coup de tête à bout portant (1-1, 65e). Lyonnais et Rémois se donnaient ensuite coup pour coup mais aucune n’arrivait à mettre le but du K.O. Avec 35 points, l’OL (10e) peut se tourner désormais vers le haut de tableau ayant définitivement son maintien. De son côté, Reims (9e, 39pts) maintient ses toujours chances de se qualifier pour l’Europe.