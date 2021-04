Aleksander Hleb aurait "dû aller au Bayern plutôt qu’au Barça"

Elément important d’Arsenal, Hleb a fait le choix de partir au Barça. Mais l’arrivée de Pep Guardiola a complètement redistribuer les cartes.

Rare sont les joueurs biélorusses à avoir réussi à s’imposer au plus haut niveau. Aleksander Hleb est d’ailleurs l’unique nom qui nous vient à l’esprit au moment d’énumérer la liste. Passé par Stuttgart et surtout Arsenal, le milieu a connu les joies de la Ligue des Champions avec une finale perdue en 2006 et une autre gagnée en 2009 sous les couleurs du FC Barcelone.

Conquis par la polyvalence du Biélorusse sous les couleurs d’Arsenal pendant trois saisons (131 matches), le Barça va mettre 15 millions d’euros sur la table pour s’offrir ses services. Malheureusement, l’aventure catalane va rapidement tourner au vinaigre.

Pep Guardiola arrivé sur le banc du Barça durant l’été 2008, Hleb n’évoluera jamais sous les ordres de Rijkaard, grand partisan de son arrivée. La présence de Guardiola a donné un sens différent à son expérience au Barça où évolue son ancien coéquipier d’Arsenal, Thierry Henry.

"Frank Rijkaard et Txiki Begiristain avaient fait le forcing pour le signer. Cependant, Rijkaard a dû partir avant l'arrivée de Hleb, et Pep Guardiola ne lui a trouvé aucune utilité, a déclaré Ulrich Ferber à Goal. A Arsenal, il a joué presque tout le temps, donc il n'était pas habitué à jouer seulement environ 60 pour cent des matches."

"Il avait également des problèmes avec la mentalité espagnole, ayant déjà dû s'habituer à l'allemand et à l'anglais en quelques années."

"En termes de compétences, il avait clairement ce qu'il fallait pour jouer. Le regarder jouer avec Messi et Iniesta était de la poésie."

Barré par Iniesta et Xavi, Hleb joue les remplaçants de luxe pendant une saison et refuse ensuite d’être inclus dans l’échange Ibrahimovic - Eto’o avec l’Inter Milan. Il partira donc se ressourcer à Stuttgart, son ancien club, dans l’espoir de se relancer. Ce qui n’arrivera jamais et donne aujourd’hui des regrets à son agent.

"A Arsenal, il a connu le meilleur moment de sa carrière, Arsène Wenger l'aimait. Ensuite, le Barça et le Bayern Munich le voulaient. Nous avons parlé aux deux, il a finalement choisi Barcelone."

"Dans l'avion en route pour signer le contrat, j'ai senti qu'il avait hâte d'y être, mais je doutais aussi. Dans cette situation, j'aurais probablement dû avoir plus d'influence, il aurait dû signer avec le Bayern après tout."

"Le Barça était un grand club, mais retourner en Allemagne, dans un club comme le Bayern aurait été probablement un meilleur choix à ce stade de sa carrière. Mais Aleks voulait jouer avec Lionel Messi, Andres Iniesta ou Thierry Henry."