Al Nassr, le nouveau record exceptionnel de Ronaldo

Cristiano Ronaldo s’est offert un nouveau record avec Al Nassr, lundi.

Al Nassr affrontait lundi soir, Al-Ittihad à l’occasion de la 34e et dernière journée de la Saudi Pro League. Un match important pour Cristiano Ronaldo qui avait un record à battre. Et sans grande surprise, l’international portugais s’est offert ce nouveau record impressionnant avant de céder sa place. Al Nassr s’est notamment imposé sur un score de 4-2 face à N’Golo Kanté et ses coéquipiers.

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire de la SLP sur une saison

Il aura cherché ce record avec une énorme détermination. Alors qu’il comptait 33 buts avant cette dernière journée, Cristiano Ronaldo avait le record d’un certain Abderrazak Hamdallah à égaler et probablement battre. L’attaquant marocain d’Al-Ittihad était en effet, le meilleur buteur de l’histoire du championnat saoudien sur une saison avec 33 buts. Un record qui appartient désormais à Cristiano Ronaldo, qui termine la saison à 35 buts.

Le quintuple Ballon d’Or a d’abord égalé Hamdallah avec un premier but à la 45+3 avant de dépasser le Marocain d’une unité après un coup de tête rageur à la 69e minute. Comme si cela appartenait à toute l’équipe, Cristiano Ronaldo a été célébré par tous ses coéquipiers avant de céder sa place juste après. Ronaldo finit donc la saison en beauté avant de rejoindre prochainement le Portugal pour préparer l’Euro 2024.

Ronaldo, chasseur de records

Légende du football, Cristiano Ronaldo inscrit encore plus son nom au panthéon du ballon rond. Depuis son arrivée à Al Nassr à l’hiver 2023, l’ancien joueur du Real Madrid empile les records avec le club saoudien. Il a d’abord bouclé sa première année en Arabie Saoudite en tant que meilleur buteur de l’année civile avec 54 buts en 59 matchs, devançant ainsi Harry Kane (52 buts), Kylian Mbappé (52 buts) ou encore Erling Braut Haaland (50 buts). Une performance exceptionnelle à l’âge de 38 ans. Cinq mois après, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire de la Saudi Pro League sur une saison à l’âge de 39 ans.