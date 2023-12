Cristiano Ronaldo boucle l'année sur un impressionnant total de buts

Cristiano Ronaldo a encore réalisé une performance exceptionnelle cette année.

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo était aux prises avec Al Taawon samedi à l’occasion de la 19e journée de la Saudi Pro League (victoire 4-1). Buteur lors de ce duel, le Portugais a ajouté à son nombre de buts en championnat cette saison (20). Mais ce n’est pas ça la statistique la plus impressionnante de Ronaldo cette saison.

Getty

2023, une année incroyable pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est assurément un homme des défis. A bientôt 39 ans (il aura 39 ans le 05 février prochain, ndlr), le Portugais continue d’affoler les compteurs avec chiffres impressionnants. En effet, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’année 2023. L’ancien joueur du Real Madrid a terminé à la tête des meilleurs buteurs de l’année civile avec 54 buts en 59 matchs. Le dernier est celui marqué contre Al Taawon ce samedi pour boucler l’année en toute beauté. Au classement des meilleurs buteurs de l’année, le quintuple ballon d’Or devance des joueurs comme Harry Kane (52 buts), Kylian Mbappé (52 buts) ou encore Erling Braut Haaland (50 buts), tous dans la meilleure forme de leur carrière.

Les chiffres impressionnants de Ronaldo en 2023

Cristiano Ronaldo est un habitué des records et des chiffres. Le Portugais est attiré par les buts et est un éternel insatiable. Si finir une année avec un nombre aussi impressionnant de buts à son âge est une surprise pour certains, cela en est moins pour le meilleur buteur du Real Madrid et de l’histoire de la Ligue des Champions. Cette année, Ronaldo a marqué dans toutes les compétitions auxquelles il a participées.

Getty Images

Sur les 54 buts de CR7 en 2023, 44 ont été inscrits en club et 10 en sélection. En Saudi Pro League, sa moyenne est presque d’un but par match (34 en 34 parties). Il a aussi planté 6 buts en Coupe Arabe des Champions, 3 en Ligue des Champions Asiatique, et 1 en Coupe d’Arabie Saoudite. Le natif de Madère a notamment marqué 33 de ses buts du pied droit, 15 du pied gauche et 6 de la tête.