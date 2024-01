Al Nassr, Cristiano Ronaldo change tout

Cristiano Ronaldo a changé les habitudes au sein d’Al Nassr après son arrivée en 2023.

Cristiano Ronaldo a rejoint l’Arabie Saoudite et Al Nassr à l’hiver 2023 après la résiliation de son contrat avec Manchester United. L’arrivée du Portugais dans le pays a changé le visage du championnat saoudien qui a été rejoint plus tard par plusieurs autres stars européennes à l’image de Karim Benzema. Mais l’image de la Saudi Pro League n’est pas la seule chose que Ronaldo a changé en Arabie Saoudite.

Cristiano Ronaldo impressionne par son professionnalisme à Al Nassr

Cristiano Ronaldo a toujours impressionné par son professionnalisme partout il est passé. Cela n’a pas manqué à Al Nassr, le quintuple ballon d’or étant loin de se considérer en pré-retraite. L’état d’esprit de l’ancien attaquant du Real Madrid sidère le nutritionniste du club saoudien, José Blesa qui s’est confié au journal madrilène, Marca.

« J’ai travaillé avec de nombreux athlètes de haut niveau, issus de différents sports et beaucoup d’entre eux ont été des exemples de travail et de persévérance. Mais je dois admettre que Cristiano porte le bon travail à un autre niveau et est un objet d’étude sur ce qu’il faut faire et comment le faire. Il performe au plus haut niveau à un âge où la plupart des footballeurs sont à la retraite depuis des années », lance-t-il.

Ronaldo a changé le mode de vie à Al Nassr

Si Cristiano Ronaldo est resté au top pendant des années, c’est parce que le Portugais s’est soumis à certaines exigences au cours de sa carrière. Des habitudes que l’ancien Bianconero a fait adopter à tous les acteurs du club d’Al Nassr, pour le plus grand plaisir de José Blesa.

« Le club a beaucoup changé au cours de ces deux saisons. Les installations n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui, il n’y avait pas de nutritionniste avant mon arrivée et il a fallu créer un département de toutes pièces. Il a fallu créer des habitudes chez les joueurs locaux. Nous nous sommes professionnalisés. Les installations, la cuisine et les routines, avec le soutien de chaque personne du club. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous grandissons à pas de géant », ajoute-il.