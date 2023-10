Al-Nassr : La nouvelle sortie fracassante de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Malgré ses 38 ans, Cristiano Ronaldo continue de prouver au haut niveau du football. Le Portugais donne enfin une idée sur sa retraite.

Un des meilleurs footballeurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo continue d’émerveiller sur les rectangles verts en dépit de son âge avancé (38 ans). Mais cela ne semble plus durer pour longtemps. Le quintuple Ballon d’Or France Football en est conscient et donne des indices sur son avenir.

CR7 prolongé jusqu’en 2027 ?

C’est un des footballeurs qui contrôle beaucoup plus son hygiène de vie afin de continuer à répondre au sommet du football. En dépit de ses 38 ans, l’ancien joueur du Real Madrid ne veut pas s’arrêter aussi vite. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien numéro 7 de la Juventus Turin pourrait aller au-delà de son bail.

Tout dépendrait de ses désirs. Ces dernières semaines, le média la Cadena COPE a indiqué que Cristiano Ronaldo a déclaré à Al-Nassr FC qu'il souhaitait prolonger son contrat jusqu'en 2027. Un contrat, qui lui permettrait de représenter l’équipe nationale du Portugal dont il est le capitaine lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L'article continue ci-dessous

Une retraite en vue en 2025 ? Ronaldo a tranché !

Samedi, Al-Nassr FC s’est offert son homologue de Damac (2-1) au AL-AWWAL PARK Stadium dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League. Une rencontre au cours de laquelle l’ancien de Manchester United a été buteur, inscrivant le but de la victoire (56e) sur un joli coup franc. Interrogé à l’issue de ce match sur son avenir, le capitaine portugais donne un réel indice sur son avenir en club comme en sélection.

« Je continuerai à jouer cette saison et la prochaine comme je l’ai toujours fait, avec un maximum d’efforts et d’engagement. Ensuite, j’essaierai de comprendre les signaux de mon corps pour voir si je peux continuer ou non. J’ai 38 ans et je continue d’aider et d’être utile à l’équipe, cela me rend heureux. Je dois en être reconnaissant. C’est grâce à mon travail acharné que j’ai atteint le plus haut niveau, mais sans mon équipe, rien de tout cela n’aurait été possible », a déclaré Cristiano Ronaldo.

GettyImage

Ceci voudrait dire que Cristiano Ronaldo pourrait ne pas participer à la Coupe du monde 2026 s’il sent qu’il n’a plus grand-chose à apporter à ses coéquipiers. La retraite est plus que jamais proche pour Cristiano Ronaldo.