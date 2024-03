Al-Hilal, Neymar ne sert plus à rien

Al-Hilal est entré dans l'histoire du football en remportant une 28e victoire consécutive mardi, avec un succès 2-0 sur Al-Ittihad.

Le leader de la Pro League saoudienne, Al-Hilal, a inscrit son nom dans les livres d'histoire en enregistrant une 28e victoire consécutive grâce à un succès sur Al-Ittihad dans la Ligue des champions de l'AFC. Cette victoire permet à l'équipe de Jorge Jesus d'enregistrer la plus longue série de victoires de l'histoire du football, battant ainsi le record précédemment détenu par l'équipe galloise The New Saints. Neymar a été contraint de suivre son équipe depuis le banc de touche pendant la majeure partie de la saison, après avoir vu sa campagne interrompue prématurément par une blessure au ligament croisé antérieur.

Le manager d'Al-Hilal a minimisé l'importance du record avant le match. Il a déclaré aux journalistes : "C'est un record du monde, mais ce n'est pas un titre. Les titres, c'est le championnat, la coupe et la Ligue des champions asiatique. Il est vrai que plus vous gagnez, plus vous vous rapprochez de vos objectifs, et nous nous en réjouissons".

Un record sans Neymar

Les hommes de Jesus sont désormais bien placés pour accéder aux demi-finales de la Ligue des champions de l'AFC et comptent 12 points d'avance en tête de la Saudi Pro League. La perte de Neymar a été un coup dur, mais l'ancien attaquant de Fulham, Aleksandar Mitrovic, a été un véritable succès, inscrivant 29 buts en 28 matches avec son nouveau club.

L'article continue ci-dessous

Al-Hilal poursuivra sa marche vers le titre samedi, à l'occasion de la réception de Damac. L'équipe de Jesus aura l'occasion d'étendre sa série de victoires à 29 matches.