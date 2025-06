Al Ahly - Inter Miami : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Choc des mondes en ouverture ! L'Inter Miami de Lionel Messi et ses stars défient Al Ahly, le géant d'Afrique, pour lancer le Mondial des Clubs.

Le show-business face à l'institution. Pour son lever de rideau, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs à 32 équipes offre ce dimanche une affiche fascinante, un véritable choc des philosophies footballistiques. D'un côté, l'Inter Miami de Lionel Messi, projet glamour bâti à grands coups de noms légendaires pour séduire la planète. De l'autre, Al Ahly, monument du football africain, forgé par un siècle d'histoire et une domination continentale sans partage.

Inter Miami : les stars, les doutes et une légitimité à prouver

Sur le papier, leur présence a de quoi faire rêver : Lionel Messi, octuple Ballon d'Or, et ses anciens complices du Barça, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba, réunis sous la houlette de David Beckham. Pourtant, la légitimité purement sportive de cette équipe "All-Star" fait débat. Qualifiée en tant que représentante du pays hôte, elle doit encore prouver que son immense "star power" peut se traduire en succès sur la scène mondiale. Car derrière le strass et les paillettes, la réalité est plus nuancée. Irréguliers en MLS malgré deux récents sursauts (seulement 4 victoires sur les 12 derniers matchs), les hommes de Javier Mascherano doivent démontrer que leur constellation de talents peut enfin se muer en une véritable force collective.

Al Ahly : la force tranquille du géant du Caire

Face à eux se dresse un club qui, lui, n'a rien à prouver à personne. Al Ahly est une institution. Avec ses 12 Ligues des champions de la CAF, un record absolu, le club du Caire est un habitué des joutes mondiales. C'est sa dixième participation, et il a déjà accroché quatre fois le podium, signe de sa compétitivité au plus haut niveau. Loin de l'escouade de stars de Miami, les "Diables Rouges", emmenés par leur capitaine emblématique El Shenawy et le redoutable buteur palestinien Wessam Abou Ali, s'appuient sur un collectif rôdé, une culture de la gagne et l'expérience d'un nouveau coach espagnol, Jose Riveiro.

Un choc des mondes pour lancer le tournoi

Cette rencontre inaugurale est une promesse. Le génie individuel de Messi peut-il suffire à faire plier l'organisation et l'expérience d'un géant africain rompu aux grands rendez-vous ? Ou la cohésion et la ferveur d'Al Ahly exposeront-elles les failles d'un projet floridien encore en construction ? La réponse lancera de la plus belle des manières ce nouveau Mondial des Clubs.

Horaire et lieu du match Al Ahly SC vs Inter Miami CF

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. A Hard Rock Stadium

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Al Ahly SC et l'Inter Miami CF se jouera au Hard Rock Stadium à Miami Gardens, Floride, États-Unis.

Il débutera à 02h00 le dimanche 15 juin 2025, heure française.

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe d'Al Ahly SC

Pour son entrée en lice face à l’Inter Miami, Al Ahly devrait rester fidèle à son schéma habituel en 4-2-3-1. L’entraîneur José Riveiro devra composer sans Mohamed Abdallah, Reda Slim et Samir Maohamed, tous forfaits sur blessure.

Nouvelles de l'équipe de l'Inter Miami CF

En face, Javier Mascherano doit faire face à une infirmerie bien remplie : pas moins de six joueurs sont indisponibles pour cette première rencontre du tournoi. Noah Allen est pressenti pour remplacer Jordi Alba dans le couloir gauche, tandis que Benjamin Cremaschi pourrait être associé à Sergio Busquets au milieu, en l'absence de Yannick Bright.

Sur le plan tactique, Mascherano devrait opter pour un 4-4-2 avec son duo star Lionel Messi – Luis Suárez à la pointe de l’attaque. Le numéro 10 argentin est en grande forme, avec cinq buts inscrits lors de ses trois dernières sorties. Il aura à cœur de faire parler la poudre dès le coup d’envoi de cette campagne mondiale.

