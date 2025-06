Coupe du Monde des clubs 2025 : le PSG débarque en grand favori devant le Real Madrid et le Bayern, Messi et l’Inter Miami dans le top 20

GOAL classe les 32 clubs en lice pour ce Mondial des clubs très attendu, organisé cet été aux États-Unis.

La toute nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs va bientôt débuter, et elle s’annonce plus grande que jamais. Pour la première fois, les six continents seront représentés avec un total impressionnant de 32 équipes qualifiées. L'épreuve sera diffusée en intégralité et gratuitement sur la plateforme DAZN.

Douze de ses formations viennent d’Europe, six d’Amérique du Sud, quatre d’Afrique, quatre d’Asie, quatre d’Amérique du Nord et centrale, et une d’Océanie. L’Inter Miami, de son côté, endosse le rôle de club hôte.

À quelques jours du coup d’envoi, une question brûle toutes les lèvres : qui soulèvera le trophée ? Et qui risque au contraire de vite déchanter ? GOAL passe en revue les 32 participants dans son tout dernier power ranking...

Dernière mise à jour : 5 décembre.