Ajax-Tottenham - Mauricio Pochettino : "Profiter de ce moment et y croire"

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de LDC, l'Argentin voulait aborder le match entre ambition et décontraction.

Il y a une semaine, et après avoir éliminé un triple tenant du titre ainsi que la Turin de Cristiano Ronaldo, l' Amsterdam avait encore un peu plus confirmé son nouveau statut d'épouvantail, allant s'imposer (1-0) à en marge de la demi-finale aller de Ligue des Champions. Supérieure à son adversaire, la formation hollandaise avait ainsi pris un avantage conséquent en vue de la manche retour, prévue mercredi soir (21h00).

Néanmoins, force est de constater que cet avantange d'un but ne condamne en rien les Spurs, peu en vue en ces dernières semaines, vraisemblablement trop occupés à préparer leur revanche, en terre hollandaise cette fois. Alors qu'ils pourront compter sur le retour de suspension de leur meilleur élément en la personne d'Heug-Min Son, les Anglais n'ont absolument pas dit leur dernier mot, comme en témoignent les récentes déclarations de leur entraîneur.

"Nous savons que nous devons gagner et être à notre meilleur niveau"

Présent en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino avait en effet conscience de la difficulté de la tâche qui attend ses protégés, mais savait les siens capables d'aller signer un résultat synonyme de qualification pour la finale tant attendue au Wanda Metropolitano. "Le résultat négatif du match aller rend évidemment la tâche plus difficile demain, mais la rencontre est toujours ouverte. Nous savons que nous devons gagner et être à notre meilleur niveau. C'est un moment excitant pour nous", a ainsi confié l'ancien joueur du en conférence de presse, entre lucidité et impatience.

"Personne ne pensait que nous aurions la possibilité d’atteindre la finale de la Ligue des Champions. Maintenant, nous devons profiter de ce moment et y croire. Jouer en demi-finale est une motivation énorme. Nous sommes dans une position où tout peut arriver", a ensuite ajouté l'Argentin. Pour inverser la tendance, les Spurs auront néanmoins fort à faire mercredi soir, tant les locaux semblent au dessus de toute pression ces derniers mois. Match ouvert en perspective.