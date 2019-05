Ajax-Tottenham, Erik ten Hag : "Commencer comme si nous étions encore à 0-0"

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions face aux Spurs, l'entraîneur a tenu un discours offensif.

Véritable attraction de cette Ligue des Champions édition 2018-2019, l' Amsterdam et son allant offensif séduisant apporte un vrai vent de fraîcheur en Europe ces dernières semaines. Mieux, les Hollandais sont la preuve formelle que bien jouer au football peut être couplé à des résultats sur la scène européenne, eux qui auront l'opportunité de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions mercredi soir, au terme de leur demi-finale retour face aux Spurs.

Vainqueurs sur la plus petite des marges au match aller disputé à Londres (0-1), les Néerlandais devront confirmer leur bon résultat à domicile, face à une formation londonienne moins en vue ces dernières semaines, car devant encore lutter pour le podium en . Pour valider leur ticket pour la finale prévue au Wanda Metropolitano, les joueurs de l'Ajax devront garder leur même état d'esprit, selon leur entraîneur Erik ten Hag.

"Donner le meilleur et, encore une fois, repousser nos limites"

"Un état d'esprit spécifique sera à nouveau demandé demain. Nous devons le faire nous-mêmes. Rester tels que nous sommes et jouer notre propre jeu. Nous sommes en forme, désireux et savons comment nous voulons et devons jouer (...) On doit jouer sur nos points forts. À l'aller, on a trop défendu en deuxième période face aux Spurs, qui ont montré de la force", a en effet analysé le technicien en conférence de presse, ce mardi.

"Je m'attends à ce que nous franchissions une nouvelle étape demain, que l'on repousse une nouvelle limite. Nous devons gagner le match. Nous jouerons pour cela. Nous allons commencer comme si nous étions encore à 0-0. Dans tous les cas. Nous devrons donner le meilleur et, encore une fois, repousser nos limites", a ensuite ajouté celui qui est notamment courtisé par le pour la saison prochaine.

De plus, Erik ten Hag a précisé que David Neres devrait selon toute vraisemblance être apte pour disputer cette demi-finale retour de Ligue des Champions, affirmant que malgré la récente victoire en finale de la Coupe des , toute l'attention des joueurs de l'Ajax Amsterdam avait été "immédiatement concentrée sur ce match contre les Spurs", estimant que cet affrontement était tout simplement "le plus gros match de l'Ajax à l'ArenA".