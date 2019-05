Tottenham - Mauricio Pochettino reste positif

Après la défaite à Bournemouth (1-0), Mauricio Pochettino a appelé ses hommes à repartir de l'avant pour ce sprint final.

Troisième de avec 2 points d'avance sur , quatrième, et quatre points sur , cinquième, a réalisé une mauvaise opération en s'inclinant sur la pelouse de , ce samedi après-midi, dans un match animé.

Les Spurs ont livré une prestation intéressante dans des conditions difficiles puisqu'ils ont été réduits à neuf, mais ils ont encaissé un but sur le fil.

Mauricio Pochettino préfère passer rapidement à autre chose. "Nous avons bien joué lors des 40 premières minutes et nous sommes procuré des occasions, sans parvenir à marquer. Puis nous savons que le football peut être cruel, ils ont marqué à la dernière minute. Nous devons aller de l'avant. Nous sommes troisièmes et toujours en lice en demi-finales de la . En regardant en arrière et en revenant au premier match de la saison, imaginer être dans cette position aujourd'hui nous satisferait. Cela ne nous affectera pas (contre l' Amsterdam, après la défaite 0-1 à l'aller). Nous devons être prêts pour mercredi", a-t-il expliqué dans des propos relayés par L'Equipe.

Avant le match, le technicien argentin avait déjà tenu un discours similaire, se focalisant sur l'Ajax. "Je pense que tout le staff sait que c'est un moment clé de la saison. Arriver ici est fantastique, mais maintenant il s'agit de ces dernières étapes qui sont les plus difficiles. Mais nous allons essayer, nous devons passer à autre chose et gagner samedi. Ce sera un match difficile contre Bournemouth mais, mercredi, nous avons une grande chance d'être en finale. L'Ajax a un avantage maintenant et tout le monde dit qu'il est le grand favori, mais nous allons essayer de jouer, c’est 90 minutes et on va essayer".