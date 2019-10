Ajax-Chelsea (0-1), Batshuayi et les Blues surprennent l’Ajax

Chelsea a réussi la très belle performance de surprendre l’Ajax sur ses terres, ce mercredi lors de la 3e journée de Ligue des Champions.

Ce n’est pas l’exploit du siècle, mais ce n’est pas loin d’être la performance de ce début de saison en Ligue des Champions. Les Blues de Frank Lampard ont réussi le pari d’aller battre l’ dans son fief de Johann Cruyff. Après avoir subi pendant la majeure partie du match, les Londoniens ont piqué sur l’une de leurs offensives et raflé la mise in extremis.

Ce résultat est loin d’être catastrophique pour les Bataves, vu qu’ils avaient fait le plein de points jusqu’ici. Toutefois, au vu de la physionomie du match, les hommes de Ten Hag peuvent avoir beaucoup de regrets à nourrir. De plus, ils tenaient à leur invincibilité qui durait depuis le 8 mai dernier.

Comme souvent, l’Ajax a eu le monopole du cuir et a tenté de mettre à mal les Anglais. Mais, Ziyech et consorts se sont heurtés à une défense imperméable. À aucun moment, ils n’ont réussi à trouver la faille. Ou si, en fin de première période par le biais de Quincy Promes, mais la réalisation de l’international hollandais a été refusée pour cause de hors-jeu. À juste titre.

9 - Since the start of the 2016-17 season, Michy Batshuayi has scored nine goals as a substitute for - four more than any other Blues player. Impact. pic.twitter.com/OpqEEEd9G0 — OptaJoe (@OptaJoe) October 23, 2019

Le coaching gagnant de Lampard

En seconde période, les locaux ont continué à mettre la pression sur leurs opposants. À deux reprises en l’espace d’une minute (60e), ils ont cru parvenir à leurs fins. Mais la tête du milieu mexicain Alvarez a échoué sur le poteau, et le tir cadré qui s’en est suivi de Daley Blind a fini dans les gants de Kepa.

La réussite n’était donc pas du côté de l’Ajax. En revanche, celle-ci a clairement souri aux visiteurs. Jusqu’aux derniers instants de la partie, ces derniers n’ont pas montré grand-chose offensivement. Mais, il leur a suffi une seule occasion pour faire la différence et arracher la victoire. Le but est arrivé à la 86e minute et fut l’œuvre de deux remplaçants. Lancés par Frank Lampard, Christian Pulisic et Michy Batshuayi ont débloqué la situation, avec le Belge dans le rôle du buteur avec une reprise de près et en force.

Ce but a sérieusement refroidi l’enceinte amstellodamoise, laquelle n’avait connu que des victoires cette saison. Un vrai coup de semonce pour les demi-finalistes de la dernière C1 et qui relance totalement les débats dans ce Groupe H de la Ligue des Champions. En cas de succès du LOSC plus tard dans la soirée, les quatre équipes pourront encore toutes aspirer à atteindre les 8es.