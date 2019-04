Ajax Amsterdam - Arsenal, Everton, Manchester United, Chelsea… Neres a la cote en Premier League !

L’une des nombreuses pépites de l’Ajax Amsterdam, l’ailier gauche David Neres, serait déjà en contacts avancés avec Arsenal et Everton.

Mis en lumière par son but magnifique - en solo, au terme d’une chevauchée de 40 mètres - face à la Turin (1-1) ce mercredi, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, l’ailier gauche de l’ Amsterdam, David Neres (22 ans), impressionne l’Europe entière de par sa technique et sa vivacité. Mais un championnat semble plus séduit que les autres par le petit prodige brésilien.

Selon les informations du sérieux quotidien britannique The Telegraph, pas moins de quatre clubs anglais s’intéresseraient au profil de Neres. Parmi eux, on retrouve tout d’abord et . Les deux clubs de auraient d’ores et déjà pris contact avec l’entourage du joueur en vue d’un transfert l’été prochain. Une transaction qui, selon nos confrères, devrait s’élever à environ 40 millions d’euros (34,5 millions de livres).

Mais cette somme devrait augmenter rapidement… Tout d’abord en raison de la forme exceptionnelle du Brésilien, qui a marqué 7 buts lors de ses 8 derniers matchs, mais aussi parce que d’autres clubs vont faire monter les enchères. - qui s’apprête à réaliser un gros mercato estival - mais aussi - à condition que les Blues réussissent à annuler leur interdiction de recruter pendant les deux prochaines fenêtres de transferts - sont également sur les rangs.

Reste à savoir si les Néerlandais seront vendeurs. Alors que Frenkie de Jong a d’ores et déjà signé en faveur du pour l’été prochain et que d’autres pépites - comme Matthijs de Ligt - vont suivre, l’Ajax va devoir faire attention à ne pas déplumer son effectif.

L'article continue ci-dessous

Neres, sous contrat jusqu’en 2022, possède une forte valeur marchande mais, comme expliqué ci-dessus, le prix du joueur ne va cesser de grimper. Et son récent baptême du feu avec la sélection brésilienne n’arrangera pas les affaires de ceux qui espéraient l’attirer pour une somme inférieure à 40 millions d’euros.

Lire aussi : Neres (Ajax) remplace Vinicius Jr dans la Seleçao

L’Ajax, qui l’avait acheté à Sao Paulo pour 12 millions d’euros en janvier 2017, risque de faire une nouvelle plus-value d’envergure !