Brésil : Neres (Ajax) remplace Vinicius Jr dans la Seleçao

Le jeune attaquant de l'Ajax Amsterdam remplace Vinicius Jr, qui s'est blessé mardi face au club néerlandais.

Blessé à la cheville mardi dernier lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre l'Ajax (1-4), Vinicius Jr manquera les prochaines échéances du Brésil.

Le virevoltant ailier brésilien pourrait même être absent un mois ou deux, selon les rumeurs circulant dans la presse ibérique. Il sera replacé numériquement par l'un de ses bourreaux, David Neres.

Le jeune attaquant de l'Ajax Amsterdam (22 ans) a été appelé pour disputer les matches amicaux contre le Panama, le 23 mars à Porto, et la République tchèque, le 26 mars à Prague.

Neres, compte plusieurs sélections avec l'équipe du Brésil des moins de 20 ans. Son profil a tapé dans l'oeil de Tite et du staff de la Seleçao, séduit par ses caractéristiques techniques.



Le coordinateur de l’équipe, Edu Gaspar, est convaincu que Neres parviendra à marquer des points. "Ce sont deux jeunes talents qui sont tombés dans de fortes compétitions et qui ont été appelés à cause des performances qu’ils ont montrées récemment. Nous les avons appelé tous les deux, dans l’intention d’accueillir David et de faire savoir à Vinícius qu’il avait notre soutien pendant sa convalescence". Pour rappel, Neymar, leader technique des Auriverde et titulaire incontournable dans ce rôle, est toujours à l'infirmerie.