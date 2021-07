Aguero va combler le vide laissé par Suarez et aider Messi, selon Menotti

Cesar Luis Menotti estime que l'arrivée de Sergio Aguero à Barcelone est très importante pour l'épanouissement de Lionel Messi en Catalogne.

Sergio Aguero peut combler le vide laissé par Luis Suarez à Barcelone pour Lionel Messi, affirme Cesar Luis Menotti. Les Blaugrana ont pris la décision surprenante de se séparer de Suarez en 2020, actant le transfert de l'attaquant uruguayen vers l'Atletico Madrid, rival de la Liga. Un choix qui n'a pas tardé à être regretté...

Son absence a frappé durement en Catalogne, pendant que Luis Suarez, lui, a été sacré Champion d'Espagne avec les Colchoneros. Cet été, un autre buteur de prestige a été attiré en tant qu'agent libre en la personne de Sergio Aguero, qui devrait aider à tirer le meilleur de son grand ami Lionel Messi, dont la signature est attendue.

"Aujourd'hui est le meilleur moment de Messi"

L'ancien patron de Barcelone et de l'Argentine, Menotti, a déclaré à Super Deportivo Radio : "Messi était un grand ami de Suarez, je ne sais toujours pas ce que Barcelone a fait pour le laisser partir, quelque chose que je pense que Messi a beaucoup ressenti. Et maintenant Aguero est avec lui, ils sont toujours ensemble et ils ont une relation très saine. Messi va être content, car il est drôle et n'a rien à prouver en plus. C'est un personnage, un garçon charmant" . Une bonne nouvelle pour le vestiaire catalan.

Le sextuple vainqueur du Ballon d'Or a rejoint le groupe des agents libres cet été. De nouvelles conditions ont été convenues, mais les problèmes financiers du Barça empêchent l'emblématique joueur de 34 ans de prendre la plume. Le Barça est prêt à être patient et Menotti voit son compatriote s'installer sur la durée.

"Messi est à son meilleur niveau à tous points de vue : physiquement, c'est un garçon qui se prépare toujours, qui n'a pas eu de blessures graves. Émotionnellement, je le vois aussi de cette façon, aujourd'hui est le meilleur moment de Messi, car il a l'air heureux. C'est un footballeur qui, contrairement aux autres, est prêt à gagner un match de n'importe quelle manière, à faire bien jouer ses coéquipiers et à faire bien jouer son équipe. Et regardez à quel point il est difficile d'être Messi" . Difficile à contredire.