Agacé par une question sur Mbappé, Luis Enrique déraille

Luis Enrique a perdu les pédales ce mardi en conférence de presse après une question sur Kylian Mbappé, qui quitte le club.

Cet été, Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain après sept années de services. Interrogé par un journaliste à commenter le sujet qui défraie la chronique, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a servi une toute autre réponse ironique qui n’avait pas sa raison d’être.

Lucho préfère la météo au départ de Mbappé

Absent de l’entraînement de ce mardi avant le match en retard de la 32e journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice, mercredi, Kylian Mbappé est « victime d’une gêne à l’ischio-jambier gauche » selon le communiqué du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le joueur qui est en fin de contrat, va quitter Paris cet été pour commencer une nouvelle aventure.

Kylian Mbappé a lui-même annoncé son départ, vendredi, dans une vidéo de près de quatre minutes diffusée sur les réseaux sociaux. En conférence de presse, ce mardi, Luis Enrique a été interrogé sur Kylian Mbappé qui s’en va en fin de saison et qui se rapproche du Real Madrid comme prochaine destination. En effet, Lucho a jugé bon de parler de la météo plutôt que de répondre à son interlocuteur.

« Je crois qu'aujourd'hui il pleut, mais c'est aussi une très belle journée parce qu'on peut sentir cet air différent, j'aime beaucoup les jours de pluie, ça me rappelle ma terre de Gijón. Je suis Asturien à 100%, et je crois que j'ai parfaitement répondu à ta question », a répondu l’ancien sélectionneur de la Roja.

Luis Enrique félicite Eric Roy

Par ailleurs, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a félicité l’entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy, qui a été sacré meilleur entraîneur de Ligue 1, lundi soir, aux Trophées UNFP.

« Non pas du tout. Je félicite vraiment Eric Roy qui a gagné ce trophée, qui l'a gagné de façon absolument méritée, c'est l'une des huit équipes avec le plus petit budget, ils se sont battus de façon incroyable. Je le félicite non seulement lui mais aussi d'autres collègues qui nous ont rendu les choses difficiles », a-t-il ajouté.