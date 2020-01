Affaire Sala, Cardiff porte plainte contre X en France

Un an après la tragique disparition de l'attaquant argentin, le club gallois a entamé des poursuites pénales en France.

Deux jours se sont à peine écoulés depuis la belle commémoration en l’honneur d’Emiliano Sala à l’occasion du match - que la polémique et le bras de fer entre le FCN et refont surface. Les deux clubs continuent de se rejeter la responsabilité du drame ayant touché l’attaquant argentin, le 21 janvier 2019.

Les Gallois ont été déboutés dans cette affaire par la FIFA, mais ils ont choisi de ne pas en rester là. Selon plusieurs sources concordantes, ils viennent de porter plainte contre X, auprès du procureur de la République de Nantes. L’idée est de définir la responsabilité du président des Canaris, Waldemar Kita, dans les modalités du transfert de l’Argentin.

Le FC Nantes se dit "serein"

C’est le cabinet Dupont-Moretti & Vey qui a été mandaté par le club gallois pour le représenter en . Et il a déjà pointé une « série d’éléments troublants » concernant à la fois les détails de la transaction, mais aussi de l’organisation du tragique vol. « Le FC Nantes et ses dirigeants se sont rendus complices du délit en ayant délibérément recours aux services d'intermédiaires dont ils ne pouvaient ignorer qu'ils exerçaient illégalement », a expliqué Me Antoine Vey, s’interrogeant notamment sur le rôle de Willie Mckay, qui a participé au transfert à travers l'agence Sports.

Du côté de Nantes, on s’est dit scandalisé par cette énième attaque venue d’Outre-Manche. S’il n’y a pas eu de réaction officielle, une source du club s’est exprimée aux médias pour faire part aussi de la « grande sérénité » du FCN. "Nous sommes absolument stupéfaits par cette énième manoeuvre de Cardiff, qui n’a cessé depuis un an d’instrumentaliser ce drame et de fuir ses responsabilités, a ajouté la source. Nous nous indignons de cette nouvelle offensive médiatique quelques jours à peine après les commémorations en hommage à Sala et à quelques jours de la régularisation par Cardiff de leur mémoire devant le TAS."